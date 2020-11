Apple News+ : un essai gratuit de 3 mois est proposé

Alors qu'il n'est toujours pas disponible en France, le nouveau service Apple News +, qui permet d'accéder à des centaines de magasines et de journaux en ligne en échange d'un abonnement mensuel, fait parler de lui. En effet, la Pomme vient d'offrir un essai de 3 mois aux éventuels clients, pour permettre de se faire une idée du potentiel de l'offre.



Seulement, il semblerait que cette promotion soit temporaire, puisqu'il ne serait possible d'en profiter que jusque lundi...

Apple News est le moyen le plus simple de rester au courant des actualités et des informations les plus importantes, avec une expérience de lecture fluide sur tous vos appareils. Des rédacteurs expérimentés d'Apple News organisent les meilleures articles de la journée à partir de sources fiables et des algorithmes avancés vous aident à découvrir des histoires que vous trouverez intéressantes.

La bonne nouvelle donc, c'est qu'Apple permet, temporairement, de tester gratuitement le service Apple News + aux États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, pays où Apple News + est disponible.

For a limited time, get Apple News+ free for 3 months.



You’ll get:

• World-class journalism from sources you trust

• Full magazine issues, cover to cover

• The week’s best audio stories, hand-picked and expertly narrated, on your iPhone



