Shazam donne accès jusqu'à 5 mois d'Apple Music gratuitement

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Racheté par Apple en 2017, l'outil Shazam (v14.1, 43 Mo, iOS 12.0) n'est plus à présenter : ce dernier permet d'identifier la musique grâce au micro intégré des smartphones. Par exemple, si une chanson que vous ne connaissez pas passe à la radio,, il ne vous reste plus qu'à dégainer l'application et cette dernière vous donne le titre, l'artiste et propose des liens vers les différents services de streaming.



Il semblerait qu'Apple veut attirer encore plus d'utilisateurs vers Apple Music et se sert de Shazam pour ce faire : jusqu'à cinq mois d'abonnement gratuit sont accordés.

Shazam et Apple Music : une gratuite jusqu'à 5 mois

Jusqu'à présent, Apple Music propose déjà une période d'essai gratuite pour les nouveaux utilisateurs, mais semble vouloir aller encore plus loin. Vous pouvez désormais obtenir cinq mois d'Apple , sans rien payer si vous ne vous êtes jamais abonné au service.



Ce qu'il faut faire ? Vous avez juste à télécharger l'application Shazam, puis d'identifier n'importe quelle chanson et de sélectionner le lien redirigeant vers Apple Music. De là, vous saurez à combien de mois gratuits vous aurez le droit au sein du service de streaming !



Une offre confirmée par Apple via la page App Store de Shazam : attention tout de même, l'offre n'est valable que jusqu'au 17 janvier 2021.

Télécharger l'app gratuite Shazam: Identifier la musique