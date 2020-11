Fnac et Darty : Les e-cartes cadeaux bonus Black Friday Jackpot

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

Le Black Friday, Cyber Monday... C'est la folie en ce moment pour tous les amateurs de shopping qui cherchent en permanence les meilleurs plans pour faire des économies ! La Fnac sort le grand jeu en ce moment avec des e-cartes cadeaux qui vont vous offrir des gains bonus. Elles sont disponibles dès maintenant sur le site de la Fnac.

Le Jackpot Fnac-Darty

D'habitude, quand vous achetez une carte cadeau à 50€, la personne qui reçoit cette carte cadeau peut après dépenser les 50€ dans ce qu'elle veut. Cependant, chez la Fnac et Darty c'est complètement différent en période de Black Friday... En ce moment quand vous achetez une carte cadeau de 50€, vous avez 60€ à dépenser et quand il s'agit d'une carte cadeau de 130€ vous avez 150€ à dépenser !



La Fnac appelle ça les "e-cartes cadeau bonus", cela vous permet d'obtenir un gain supplémentaire pour vos achats.

Les cartes cadeaux sont utilisables jusqu'au 31 décembre 2020 (un délai assez court si vous l'offrez à Noël). À savoir que la carte cadeau ne peut être ni échangée ni revendue et n'est pas éligible au remboursement.

Les cartes cadeaux Fnac sont utilisables en ligne sur le site de la Fnac ou Darty, mais également dans les boutiques physiques des deux enseignes.

Ces cartes ne permettent malheureusement pas d'acheter sur le Marketplace, de payer des tirages photos ou de payer des abonnements presse.

Comme toutes les cartes cadeaux, il faudra la présenter à la caisse en magasin, pour les achats en ligne, il vous suffira de saisir le code qui figure dessus lors de l'étape de paiement.