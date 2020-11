SiteScape : une app gratuite pour le scanner LiDAR des iPhone 12 Pro

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

SiteScape est une app très intéressante pour ceux qui possèdent le dernier iPad Pro 2020, ou encore les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Comme 3DScanner, SiteScape utilise le capteur temps de vol, le Lidar, pour modéliser votre environnement en 3D.



SiteScape : une autre application iPhone qui titre partie du scanner LiDAR 3D

Avoir un iPhone 12 Pro ou un iPad Pro 2020, est surtout l’occasion de jouer avec le LiDAR. Ce scanner notamment utilisé dans l’automobile permet de mieux apprécier les distances entre l’appareil et les objets environnants. Et avec une application, on peut numériser toute une scène en 3D. C’est ce que propose d'accomplir SiteScape, une app gratuite plus précise que les autres. Une fois téléchargée, il suffit de tapoter sur « Go » pour lancer le scan.

Signée Andy Putch, SiteScape permet ensuite de se balader virtuellement dans la pièce ou l’endroit capturé en 3D, ce qui est très pratique pour ceux qui veulent faire visiter un appartement, montrer l’avancement des travaux ou tout simplement réaliser un jeu ou un film. C’est pour cela qu’il est possible d’exporter gratuitement la scène un format .ply et ensuite d’utiliser son logiciel de modélisation préféré.



Par contre, sachez que le but d’Apple ici est principalement de capturer des données de distance pour son système de AR, et non de capturer des scans 3D détaillés. Les données pourraient être moins précises qu’attendues.



En effet, le scan 3D n’est pas un processus «à image unique» et nécessite plusieurs repasses pour balayer le sujet correctement.



Les modèles 3D résultants semblent assez décents, mais ils devront être ajustés et nettoyés via un outil comme MeshLab (gratuit).



On commence en tout cas à entrevoir ce qu’Apple a en tête pour le scanner LiDAR qui sert également à améliorer la photo et notamment les prises en mode portrait.

Télécharger l'app gratuite SiteScape