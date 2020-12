L'accessoiriste Zens propose une station de recharge modulaire

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Quand vous achetez une station de recharge sans fil avec plusieurs places pour recharger vos appareils Apple, parfois vous n'utilisez pas tous les emplacements. Et pourtant... Vous payez le prix fort de l'accessoire pour ne pas exploiter toute sa capacité. Zens un accessoiriste spécialisé dans l'univers des smartphones vient d'avoir une idée de génie pour apporter une solution à ce problème.

Zens propose une station de recharge sans fil... modulaire !

En ce moment il y a deux types de clients Apple, il y a ceux qui attendent toujours l'AirPower ou le MagSafe Duo pour recharger leur iPhone, Apple Watch et AirPods et puis il y a ceux qui n'hésitent pas une seule seconde à investir dans une station de recharge sans fil multi-appareils chez la concurrence.

Zens fait partie des entreprises les plus sérieuses dans ce domaine, l'accessoiriste propose un tout nouveau modèle baptisé le "Zens Modular", il vous permet d'ajouter plusieurs éléments pour recharger vos appareils, autrement dit c'est à vous de choisir combien d'emplacements il vous faut pour vos appareils !

De base, le Zens Modural propose deux emplacements avec une recharge de 15 watts chacun, ils sont compatibles avec la recharge rapide d'Apple, mais aussi avec tous les appareils certifiés Qi. Vous pouvez étendre votre base de recharge sans fil avec quatre utilités d'extension supplémentaire.

La double base initiale est proposée au tarif de 99,99 euros, la station principale debout à 69,99€, l'extension unique à 39,99€ et l'extension du chargeur d'Apple Watch à 49,99€.