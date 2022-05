Une station de recharge automatisée pour l'Apple Car ?

L'Office américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) a accordé à Apple un brevet pour une station de recharge automatisée pour véhicules électriques. Une prouesse qui rendrait possible le chargement du véhicule électrique sans que le conducteur ait à intervenir manuellement.

Un nouveau brevet autour d'une station de recharge automatisée pour Apple Car

D'après le brevet, les systèmes et méthodes permettent à un véhicule électrique de se connecter au chargeur automatiquement. Cela permettrait alors d'aligner le récepteur de charge et la prise de charge et de les connecter sans qu'il soit nécessaire de recourir à un humain ou à quoi que ce soit d'autre pour effectuer la connexion. Ce système permettrait ensuite au véhicule électrique de se déconnecter facilement.



Jusqu'à présent, Apple a ajouté 124 brevets autour de son véhicule électrique, désigné en interne sous le nom de "Project Titan". On a hâte de voir le résultat final de ce futur véhicule autonome qui devrait être présenté d'ici 2024 et probablement être commercialisé en 2025. On pourra l'ouvrir via l'iPhone et se laisser conduire jusqu'à destination... si la législation le permet.



