manager.one : la banque pro mobile compatible avec Apple Pay

Il y a 6 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Il y a du nouveau du côté de l'application et du service manager.one (v2.4.0, 44 Mo, iOS 12.0) ! Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle d'une banque pro totalement en ligne pour répondre aux besoins des entreprises et des indépendants.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs de l'application viennent de proposer une compatibilité avec Apple Pay, le paiement sans fil de la Pomme.

manager.one accueille le service Apple Pay

Manager.one est la première banque en ligne pour les professionnels développée pour répondre à leur besoin avec une transparence complète sur la tarification.



Peu de monde connait cette application, puisque cette dernière se destine aux indépendants et aux petites entreprises, leur permettant d'avoir une banque en ligne créée dans l'optique de les aider. Ainsi, en échange de 29,99 €/mois, les professionnels ont l'accès à un tableau de bord pour suivre les dépenses et le solde, des cartes bancaires personnalisables en temps réel ainsi que la possibilité de faire des virements, tout en étant sécurisé.



Depuis quelques heures, une mise à jour est disponible, offrant une compatibilité avec le service de paiement sans fil Apple Pay. Espérons que son principal concurrent, Qonto, en fasse de même très rapidement ! Il est en temps cas lister sur la page officielle Apple Pay au même titre que la Banque Wormser Frères et ING.

Télécharger l'app gratuite manager.one