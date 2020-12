Un problème lors du renouvellement de l'abonnement Apple One

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

3

Apple One, le tout nouveau bundle d'Apple qui donne la possibilité de regrouper un certain nombre de services de la marque à la pomme en un seul pack fait face à un petit souci au niveau du renouvellement automatique.



Un léger souci avec Apple One pour certains abonnés

Si vous avez souscris à au service Apple One le premier jour de sa sortie, c'est hier que le premier renouvellement de votre "abonnement d'essai" devait s'effectuer si vous aviez décidé de le garder. Enfin, ça c'est ce qui devait se passer en toute logique mais selon certaines personnes, cela ne s'est pas passé comme prévu. En effet, plusieurs abonnés se sont rendus compte que sur la page abonnements, il était tout simplement écrit que leur abonnement Apple One a expiré.

Apple est surement déjà sur le coup pour régler ce souci qui ne touche pas un grand nombre de personnes mais tout de même. De base, si tout se passe comme prévu, le renouvellement s'est déjà validé et si vous vous rendez dans Paramètres -> Identifiant Apple -> Abonnements il n'y a plus que l'abonnement Apple One qui apparaît, tous ceux compris dans le bundle ne sont plus visibles à l'unité.



Si vous avez été facturé à tord, contactez le service client Apple et vous obtiendrez un remboursement.

