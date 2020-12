Et si Samsung sortait ses Galaxy Smart Tags avant les AirTags d'Apple ?

Alban Martin

Plus d'un an après leur découverte, les AirTags d'Apple ne sont toujours pas officiels. Malgré plusieurs keynote, la firme n'a pas dévoilé ses traqueurs pourrait être battue par Samsung avec les Galaxy Smart Tags.



Les Apple Tags ou AirTags sont censés venir concurrencer Tile pour suivre des éléments tels que des portefeuilles, des clés et des sacs.



Les AirTags de Samsung avant ceux d'Apple ?

Alors qu'on attend la sortie des AirTags pour pouvoir les suivre dans l'app «Localiser» sur son iPhone, iPad ou Mac, le concurrent numéro de la firme pourrait la doubler.



Samsung a lancé SmartThings Find il y a un peu plus d'un mois avec le Note 20, pour retrouver les téléphones, les écouteurs et autres produits de l'entreprise - et SamMobile suggère qu'elle pourrait bientôt lancer ses propres balises de suivi.



Un nouvel appareil du nom de Galaxy Smart Tag et portant le numéro de modèle EI-T5300 a été certifié par l'Indonésie Telecom Certification. Selon son nom, il est fortement possible que Samsung travaille sur un suivi d'objets.

Ce ne serait pas le premier tracker que Samsung a fait: il a lancé le tracker SmartThings à 99 $ en 2018, mais c'était un gros appareil basé sur le réseau LTE qui nécessitait sa propre carte SIM - donc avec un coût de fonctionnement de 50 $ / an. Le produit est toujours disponible aujourd'hui, mais une balise de suivi moderne qui peut utiliser le crowdsourcing pour smartphone pour la localisation est évidemment beaucoup plus attrayante.



L'AirTag lui-même serait associé au compte iCloud d'un utilisateur par la proximité d'un iPhone, un peu comme les AirPods. Les utilisateurs pourront également recevoir des notifications lorsque leur iPhone s'éloigne trop de la balise. Par exemple, votre iPhone peut vous alerter si vous vous éloignez trop de vos clés ou de votre portefeuille. Certains emplacements peuvent être ajoutés à une liste d'emplacements ignorés afin que l'élément puisse être laissé à ces emplacements sans que vous receviez de notification.



En outre, vous serez en mesure de mettre le traqueur d’éléments d’Apple en «Mode perdu», ce qui signifie que la balise stockera vos informations de contact, ce qui permettra à d’autres utilisateurs Apple de lire ces informations. Dans de tels cas, vous recevrez une notification lorsque votre article aura été trouvé par le biais de rebond de signaux entre les appareils Apple.



L'AirTag d'Apple s'appuiera sur la technologie radio Ultra-WideBand (UWB) pour un positionnement extrêmement précis, jusqu'à quelques centimètres. Apple a installé des puces UWB sur ses iPhones 11 puis iPhone 12; ils sont également intégré à l'Apple Watch dans la série 6; et plus récemment au HomePod mini.