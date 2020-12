Best of Apple 2020 : les meilleures apps et jeux

Il y a 4 heures (Màj il y a 50 min)

Medhi Naitmazi

1

Comme chaque année et au lendemain de Google, Apple partage son « best of 2020 » de l’App Store. Il s’agit des meilleures apps et jeux selon la firme avec 15 élus, ainsi que la liste des applications les plus téléchargées cette année.



Dans ce top 2020, Apple distingue les apps iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV. Bien évidemment, nous avions déjà présenté toutes ces nouveautés qui n’en sont pas toujours comme Fantastical ou Zoom.

Les meilleures apps 2020

Application iPhone de 2020 : Wakeout! pour faire du sport à la maison

Application iPad de 2020 : Zoom pour la visioconférence

Application Mac de 2020 : Fantastical pour gérer son calendrier sur toutes les plateformes

Application Apple TV de 2020 : Disney+ pour regarder le films et séries de la plateforme

Application Apple Watch de 2020 : Endel pour se relaxer avec des sons zen

Jeu iPhone de 2020 : Genshin Impact l’un de nos coups de cœur avec une aventure digne de Zelda

Jeu iPad de 2020 : Legends of Runeterra un jeu de cartes stratégique de haut vol de Riot Games (LoL)

Jeu Mac de 2020 : Disco Elysium un jeu de rôle et d’enquêtes original et audacieux sorti l’an passé sur consoles et Pc.

Jeu Apple TV de 2020 : Dandara Trials of Fear un Metroidvania qui a connu une superbe extension sur Switch et App Store

Jeu Apple Arcade de 2020 : Sneaky Sasquatch un petit jeu d’aventure mignon dans la jungle avec un Big Foot

Apple mentionne aussi quelques « tendances » grâce à des mises à jour importantes : on citera Pokémon Go, Shine, Explain Everything Whiteboard, Caribu et ShareTheMeal.

Les apps les plus téléchargées sur App store en 2020

Enfin, le classement des 10 applications gratuites les plus téléchargées en 2020 :

TikTok WhatsApp Instagram Snapchat YouTube Zoom Netflix Messenger Plato: Find Fun Facebook

Le top 10 des applications payantes en 2020 :

Forest – Restez concentré TouchRetouch Procreate Pocket AutoSleep. Tracker de sommeil WeatherPro Sky Guide FiLMiC Pro PeakFinder AR WatchChat 2: for WhatsApp Appareil photo Spectre

Le top 10 des jeux gratuits de 2020 :

Rain Out Among Us! Call of Duty: Mobile Magic Tiles 3: Piano Games Coin Master Subway Surfers UNO! Homescapes Woodturning 3D Gardenscapes

Et le top 10 des jeux payants de 2020 :

Plague Inc Monopoly Minecraft Football Manager 2020 Mobile Grand Theft Auto: San Andreas Geometry Dash Farming Simulator 20 Rebel Inc Street Kart Racing – Simulator True Skate

Une année très très riche qu’on a suivi ensemble et qui se poursuit évidemment en décembre. Sur iSoft, nous vous denichons notamment de nombreux jeux en avant-première mondiale tout au long de l’année.