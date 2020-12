Wonder Woman 1984 va sortir au cinéma et en 4K sur HBO Max (le même jour)

Si en France nous sommes complexés à l'idée de proposer un film sur un service de streaming en même temps que sa sortie au cinéma, aux États-Unis cela n'a aucune importance ! Le très attendu "Wonder Woman 1984" va sortir au cinéma le 25 décembre prochain et sera disponible en 4K sur HBO Max le même jour.

HBO Max c'est le nouveau service de streaming tendance aux États-Unis, avec des programmes comme Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones... Le service s'est rapidement démarqué de ses concurrents, malgré un tarif standard très élevé.

Une bonne nouvelle va arriver pour Noël, la totalité des abonnés va avoir accès au nouveau film Wonder Woman 1984 en même temps que sa sortie au cinéma. En général, un film qui sort en salle est disponible plusieurs semaines après sur les plateformes de streaming, mais comme nous vivons une situation exceptionnelle avec la crise sanitaire, la mise à disposition sur HBO Max est vue comme un "soutien financier".



Wonder Woman 1984 marquera aussi l'entrée dans une "nouvelle ère" pour HBO Max avec la disponibilité du film en 4K, Dolby Vision, HDR 10 et Dolby Atmos. C'est une petite révolution puisque le service ne propose que la qualité 1080p pour la totalité de ses programmes, un point faible fréquemment dénoncé depuis son lancement il y a quelques mois !

À l'heure où les concurrents comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+ ne proposent que des créations originales en 4K Ultra HD, HBO Max s'obstine avec la Full HD 1080p.

À noter que pour l'instant, HBO Max n'est disponible qu'aux États-Unis, mais si vous avez réussi à contourner les limites géographiques grâce à un VPN et que vous avez pu télécharger l'application, vous pourrez profiter de Wonder Woman 1984 en Ultra HD sur votre Apple TV 4K, Chromecast Ultra, TV connectée ou encore la Fire TV d'Amazon.



Wonder Woman 1984 devait à la base sortir cet été, puis à la rentrée. Le film a finalement été repoussé à la fin d'année pendant les vacances de Noël.

La neuvième production de l'univers cinématographique DC écrit par Jenkins Johns et Callaham se déroule 70 ans après l'histoire du premier volet.

Excited to announce that #WW84 will be the first film on HBO Max available in 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision AND Dolby Atmos! Can’t wait. IN THEATERS on Dec. 25th and exclusively streaming in the US on @hbomax. PLEASE find the biggest and highest quality screen you can!! pic.twitter.com/wNREvcTUjB