Zombie Rollerz Pinball Heroes : le nouveau tower-defense sur Apple Arcade

Il y a 1 heure

Alban Martin

Zombie Rollerz: Pinball Heroes est le nouveau jeu Apple Arcade du jour. Encore une fois, nous vous le partageons avant tout le monde.



Zombie Rollerz: Pinball Heroes est le dernier opus de la franchise Zombie Rollerz développée pour la plateforme Apple combinant un jeu de flipper avec un tower defense.



Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Zombie Rollerz: Pinball Heroes : un tower-defense à la sauce flipper

Zombie Rollerz: Pinball Heroes de Firefly Games est donc la sortie de la semaine sur Apple Arcade. Il s'agit d'un savant mélange de flipper et de stratégie. Zombie Rollerz: Pinball Heroes est vraiment délirant et offre de nombreuses possibilités avec des héros et des compétences à débloquer, sans oublier des combats de boss à la fin des niveaux. Les ennemis sont aussi stupides que drôles et les mécaniques de jeu assez variées avec du flipper donc, du tower-defense mais aussi du roguelike. Le tout dans une ambiance cartoonesque délirante qui plaira (ou pas) aux joueurs.

Sélectionne un héros, et monte dans la baliste du flipper pour explorer un monde changeant constamment. Tu vas devoir garder une longueur d'avance sur la peste morte-vivante, et repousser des hordes de zombies...

Zombie Rollerz: Pinball Heroes a commencé à se déployer dans le monde entier sur Apple Arcade, mais il devrait être disponible presque partout dans les prochaines heures. Si vous avez un abonnement Apple Arcade, vous pouvez télécharger Zombie Rollerz: Pinball Heroes dès maintenant sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Télécharger le jeu Zombie Rollerz: Pinball Heroes