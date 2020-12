Livmed's : un service de livraison de médicaments à la maison

Hier à 23:31

Corentin Ruffin

Avec l'avènement des smartphones et de leurs stores respectifs, les services se multiplient avec un seul but : nous faciliter la vie. Celui dont nous allons parler aujourd'hui se nomme Livmed's (v0.42, 46 Mo, iOS 11.0) et propose un concept très intéressant dans la période difficile que nous traversons.



En effet, les développeurs à la tête du projet ont la volonté de permettre à tout le monde de se faire livrer des médicaments à domicile, un peu comme un Uber Eats ou un Deliveroo, mais pour la santé. Sa devise ? "Soignez-vous, sans bouger de chez vous"?

Livmed's veut révolutionner la livraison de médicaments

Nos confrères de Nice Matin ont eu la chance d'interviewer Talel Hakimi, créateur de l'application Livmed's, qui propose "un service de livraison de médicaments, de la pharmacie jusqu’au domicile du patient". Travaillant en collaboration avec l’ordre des pharmaciens, ces derniers se sont assurés d'être dans la légalité la plus totale et d'obtenir toutes les permissions pour un tel type de livraison.



Ainsi, outre dans une période de pandémie mondiale, elle veut aider les personnes en difficulté à avoir accès à leurs différents soins.

C’est aussi très utile pour les enfants ou petits-enfants de personnes âgées, pas forcément à l’aise avec la technologie. On peut livrer de n’importe où pour n’importe quel endroit.

Pour ce faire, l'utilisateur lance l'application et découvre les pharmacies partenaires autour de lui : il ne reste plus qu'à choisir ses médicaments et le tour est joué. Car oui, il est possible de discuter en direct avec le pharmacien, qui a accès aux informations du patient avec ses ordonnances. Tout comme la plupart des services de livraison, il est possible de suivre le livreur en direct.



Concernant les coûts, il faudra tout de même débourser 9,60 euros :

Dans ce prix, 4 euros vont directement au coursier, s’il fait moins de 3 km. Ensuite, c’est 1 euro par kilomètre supplémentaire. Nous sommes les meilleurs employeurs du marché avec cette rémunération. D’un autre côté, nous négocions encore avec les mutuelles pour un remboursement complet des patients.

