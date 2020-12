Le capteur LIDAR permet d'aider des personnes en situation de handicap

Il y a 1 heure (Màj il y a 59 min)

Alexandre Godard

Réagir

Lors de la Journée internationale des personnes handicapées, une vidéo YouTube a permis de se rendre compte qu'un outil tel que le capteur LIDAR implanté dans les iPhone 12 Pro permet à des personnes en situation de handicap de mieux vivre au quotidien, explications...

Le LIDAR au service du handicap

Si beaucoup de gens se posent la question (et à juste titre) de à quoi peut bien servir le capteur LIDAR des iPhone 12 Pro au quotidien, cette vidéo va surement vous éclaircir. Si une personne sans handicap peut se poser la question de l'utilité ou non de ce capteur, d'autres remercient très certainement Apple d'avoir créé ce capteur "magique".

En effet, lors de la Journée internationale des personnes handicapés, BBC Click a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube qui démontre les progrès des dernières années en matière d'accessibilité et de technologie. Dans une partie de cette vidéo, le capteur LIDAR prouve qu'il ne sert pas seulement à améliorer les photos en basse luminosité puisqu'il permet également à une personne aveugle de se diriger plus facilement dans la rue. Le capteur permet de détecter les personnes proches mais également tout ce qui entoure la personne en situation de handicap, aveugle dans ce cas précis.



N'hésitez pas à visionner la vidéo et avancer à 2.30 si seule la partie sur le LIDAR vous intéresse. En tout cas, avec toutes les choses négatives que l'on peut entendre sur les smartphones, cette vidéo permet de se rendre compte que cet outil de notre quotidien et vital pour certaines personnes.