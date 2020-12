Drawn to Life: Two Realms disponible sur l'App Sore

Le mois dernier, nous vous annoncions le grand retour de la saga Drawn to Life avec une collaboration entre les studios 505 Games et Digital Continue pour un nouvel opus sur mobiles. Et le bon point, c'est que cette création est désormais disponible depuis quelques heures sur l'App Store.



Dans Drawn to Life: Two Realms (v1.0, 1,1 Go, iOS 9.0) , le joueur prend une nouvelle fois le rôle du Créateur en donnant vie aux dessins : vous pouvez ainsi esquisser votre propre héros qui se rendra dans les villes des Raposa.



La bande-annonce du jeu :

Ton héros et les étonnants Raposa sont de retour dans Drawn to Life: Two Realms, le nouvel épisode de ta série de jeux préférée ! Prends à nouveau le rôle du Créateur, découvre la mystérieuse connexion qui lie les deux mondes et crée un héros pour les sauver tous les deux !

Ainsi, dans cet opus, les joueurs peuvent retrouver un tout nouvel outil de création permettant de laisser parler l'imagination avec des millions de couleurs, des autocollants uniques, des modèles, de nouvelles animations de héros et un rendu "mix and match" !



Le dernier jeu Drawn to Life est sorti en 2014 pour iOS, et son retour est une belle nouvelle pour les grands créatifs !

Télécharger Drawn to Life: Two Realms à 4,49 €