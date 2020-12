Foxconn : Des résultats records en novembre grâce aux iPhone 12

Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans le passé, les résultats financiers de Foxconn sont très souvent un indicateur fiable de la bonne santé des ventes d'iPhone. En novembre, le partenaire d'Apple a réalisé un record absolu au niveau de son chiffre d'affaires, à tel point que la direction de l'entreprise a elle-même été surprise de voir un résultat comme celui-ci en si peu de temps.

24 milliards de dollars en 1 mois

Le sous-traitant qui assemble les iPhone a connu une forte période d'activité en novembre, la demande pour les nouveaux iPhone a été très forte et les stocks très limités. Pour trouver une solution à ce problème, Foxconn a recruté, recruté et encore recruté des équipes qui se sont relayées jour et nuit. Résultat, la production permanente sur tout le mois de novembre a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars !

Ce chiffre n'englobe pas que les nouveaux iPhone, Foxconn travail aussi avec d'autres clients qui confient l'assemblage de leurs tablettes, ordinateurs, consoles de jeux...

Même si le PDG de Foxconn ne donne pas de chiffre exact sur la proportion que représente Apple dans ces 24 milliards, il y a de fortes chances que la firme de Cupertino y soit pour plus de 70%.

Après un début d'année difficile dû à la fermeture de plusieurs de ses usines en Chine, Foxconn va finir l'année sur les chapeaux de roues avec un trimestre probablement historique puisqu'on n'imagine même pas ce que donnera le Q4 2020 si l'entreprise déclare 24 milliards de dollars rien que sur 1 mois de production !



