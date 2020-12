Les AirPods Max sont plus lourds que la plupart des concurrents

Les AirPods Max d'Apple viennent d'être annoncés il y a quelques instants. Comme à chaque annonce d'un nouveau produit Apple, c'est le moment de scruter toutes les premières infos que l'on peut trouver à son sujet et si la plupart des personnes (à juste titre) se sont tout de suite arrêtés sur son prix très élevé (629€), d'autres informations intéressantes comme son poids sont également à considérer.

AirPods Max Un casque qui associe poids et prix

Les Apple AirPods Max viennent d'être annoncés, ils viennent donc confirmés les rumeurs du "One More Thing", dernière "surprise" de la marque à la pomme en cette année 2020. À peine annoncé que les informations à son sujet fusent de partout à commencer par le prix qui sera de 629€ pour la France. Mais il n'y a pas que le prix qui est lourd sur ce produit car nous avons aussi accès au poids qu'il va peser et tout personne qui aime utiliser un casque sait que le poids est important si vous le portez plusieurs heures sur la tête. Quand on s'amuse à comparer le casque AirPods Max et ses concurrents, on se rend compte qu'il ne fait pas partie des casques les plus légers.

Les AirPods Max pèsent donc 384 grammes, c'est efectivement un poid relativement léger mais quand on le compare à ses concurrents direct, il est au-dessus de la mêlée. De loin.



Voici un comparatif qui peut vous donner un premier aperçu au niveau du poids :

Comme vous pouvez le remarquer, mise à part le Beyerdynamic Amiron Wireless qui possède un poids semblable aux AirPods Max, les autres sont beaucoup plus légers. Pour rappel, les AirPods Max sont disponibles dès aujourd'hui en commande et seront livrés à partir du 15 décembre.