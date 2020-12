iOS 14 : Apple met en garde pour sa nouvelle politique anti-tracking

Corentin Ruffin

Il semblerait qu'Apple ait choisi la manière agressive pour promouvoir sa nouvelle politique anti-tracking qui a fait son arrivée avec iOS 14. En effet, ces derniers informent les développeurs qu'il va falloir jouer le jeu et que ne pas le faire sera jugé comme étant une violation de la politique de l'App Store.



Dans le cas d'une application qui ne suit pas les directives, la sanction sera immédiate : une suppression pure et simple du célèbre magasin d'apps.

Apple montre les dents pour sa politique anti-tracking

'Play by the rules'... Voilà à quoi se résume le message transmis aux développeurs par Apple concernant la nouvelle politique anti-tracking mise en place avec iOS 14. Et c'est le directeur de l'ingénierie logicielle d'Apple, Craig Federighi, qui est la figure de proue de ces annonces.

Les développeurs seront expulsés de l'App Store d'Apple s'ils ne parviennent pas à «respecter les règles» de la nouvelle politique anti-tracking de l'iPhone.

Comme le note le rapport, la prochaine fonctionnalité de confidentialité obligera les annonceurs à demander l'autorisation d'utiliser un identifiant numérique unique pour suivre les utilisateurs.

Il y aura une application de la politique. Toute forme ou mécanisme de suivi d'un utilisateur à des fins publicitaires ou pour fournir des informations à des courtiers en données devra demander des autorisations. Ne pas le faire constitue une violation de la politique de l'App Store… et justifie la suppression d'une application.

