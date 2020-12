Les smartphones Android envisagent la fonctionnalité Time-of-Flight

Il semblerait que les nouvelles fonctionnalités proposées par Apple au sein de ses appareils inspirent toujours autant ses concurrents. Selon une rumeur, les téléphones Android pourraient adopter Time-of-Flight dès l'année prochaine, comme sur l'iPhone 12.



On peut donc penser que les avantages de direct semblent largement l'emporter sur ceux de Time-of-Flight indirect.

L'adoption par Apple du LiDAR basé sur dToF (temps de vol direct) pour iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max et iPad (2020) devrait inciter les vendeurs de smartphones Android à emboîter le pas, susceptible de remplacer la fonctionnalité ToF indirecte (iToF) pour proposer une technologie de détection de profondeur en 2021.

Du côté d'Android, la décision de passer par du Time-of-Flight indirect viendrait notamment du coût de production sur les caméras arrière. Seulement, la technologie reste assez limitée et les développeurs ne peuvent pas réellement améliorer l'expérience utilisateur.



Digitime a mis en avant les points positifs découlant d'un passage à un temps de vol direct :

Le ToF présente une faible consommation d'énergie, une résistance aux interférences de lumière ambiante, une capacité à faire face à des scénarios complexes et une portée précise, mais ses barrières technologiques et ses coûts de production sont plus élevés.