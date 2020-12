Tesla Model 3 : voici l'impact du froid sur la batterie et l'autonomie

Alexandre Godard

On parle souvent des points positifs et à juste titre, des voitures électriques - dont les fameuses Tesla - mais on entend que très rarement parler des points négatifs. Par exemple, l'impact du froid sur une batterie électrique, qui au bout de plusieurs heures peut faire diminuer l'autonomie de votre véhicule sans même l'avoir allumé.

Les voitures électriques n'aiment pas le froid

On le sait, même si c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, les voitures électriques possèdent une batterie qui déteste les températures négatives. Ceux qui possèdent une voiture électrique et vivent dans un endroit où la température ne descend pas en dessous de 0 toute l'année, il n'y a pas de soucis. En revanche, si le lieu où vous habitez, la température descend largement en dessous de 0 pendant plusieurs mois, Tesla a pour sa part donné quelques recommandations et explications au sujet de son système mis en place pour que la batterie de votre voiture ne s'endommage pas.

Les Tesla possèdent un système présent pour réchauffer les batteries en cas de température très froide. Ce système est une très bonne chose pour éviter que la batterie ne s'abîme. En revanche, il demande des ressources à la voiture qui font que l'autonomie peut devenir plus faible lors de son utilisation. Un propriétaire d'une Tesla Model 3 vivant au Canada, pays connu pour son hiver glacial, a décidé d'effectuer un test vidéo posté sur YouTube durant lequel il laisse son véhicule une nuit entière sans le recharger avec une température moyenne de - 17 degrés.



Le résultat au petit matin semble apparemment assez positif. Au final, la batterie n'a perdu que 9% en 15 heures. Après allumage et quelques minutes écoulées, elle se retrouve même avec seulement 5% de perte d'autonomie. Ce test prouve que la Model 3 résiste bien au froid même s'il faut rappeler qu'il ne faut pas la laisser dans ces conditions plusieurs jours d'affilés, sous peine de la retrouver avec une batterie à 0%.



Elon Musk, le patron de Tesla, ne doit pas croiser régulièrement de Tesla en conditions de froid extrême étant donné qu'il habite en Californie actuellement et qu'il va délocaliser son entreprise et son logement au Texas. Deux endroits où la neige et le verglas ne font que très rarement voire jamais d'apparition.