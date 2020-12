Les opérateurs américains sont priés de se débarrasser des équipements Huawei

Julien Russo

Les entreprises chinoises continuent à être visées par la politique de l'administration Trump, dernièrement la FCC (La Commission fédérale des communications) a ordonné à tous les opérateurs américains de se séparer des équipements Huawei dans les meilleurs délais. L'espionnage du gouvernement chinois est toujours au coeur des préoccupations de la politique de Donald Trump, le Président des États-Unis a décidé de passer au niveau supérieur à quelques semaines du vote des grands électeurs.

Huawei est une nouvelle fois visée

Au siège de Huawei, on doit attendre qu'une chose... Que Donald Trump fasse ses valises et quitte la Maison-Blanche le plus vite possible ! L'actuel Président des États-Unis fait tout pour mettre des bâtons dans les roues à Huawei, l'entreprise est gênée sur tous les terrains, jusqu'à sa collaboration avec les opérateurs américains.

Ajit Pal le président de la FCC a déclaré aujourd'hui que tous les opérateurs qui collaborent avec l'entreprise chinoise Huawei doivent cesser le partenariat et enlever tous les équipements de l'entreprise déployés aux États-Unis.

Il a déclaré :

Une longue liste de preuves a conduit à ce résultat. Mais pour résumer certains des points principaux, Huawei a une histoire bien remplie de liens étroits avec les communautés militaires et de renseignement chinois, ainsi qu’avec le Parti communiste chinois, à tous les niveaux de l’entreprise, jusqu’à son fondateur.

Les accusations vont plus loin encore puisque le communiqué qu'ont reçu les opérateurs affirme que les équipements Huawei possèdent des failles qu'on ne retrouve pas chez les concurrents, Ajit Pal explique que cela pourrait être fait volontairement :

Huawei est soumis à des lois chinoises radicales sur le renseignement obligeant l'assistance et la coopération de Huawei avec les services de renseignement chinois et interdisant la divulgation de cette assistance. De plus, les préoccupations concernant Huawei ne sont pas seulement hypothétiques: des entités indépendantes ont identifié de nombreuses vulnérabilités de sécurité dans les équipements Huawei et les ont jugées moins fiables que celles d’autres entreprises, peut-être délibérément.

Comme vous pouvez le voir, les accusations sont très sérieuses et la FCC possède en ce moment des preuves qui montrent le lien entre Huawei et le Parti communiste chinois pour la divulgation des données personnelles.

Aujourd'hui, l'entreprise Huawei est ouvertement accusée d'espionnage et de failles de sécurités dans ses équipements (3G/4G) auxquels se connectent des millions d'Américains tous les jours.

Le fait de désinstaller des centaines de milliers d'équipements Huawei va logiquement générer de forts coûts, ce détail a inquiété les opérateurs qui investissent massivement dans le déploiement de la 5G aux États-Unis.

La décision de la FCC a quand même précisé qu'un soutien financier aura lieu grâce au fond de remboursement Secure and Trusted Communications Networks Reimbursement Program. À noter que ce programme possède 8,3 milliards de dollars, initialement mis de côté pour élargir l'accès à internet et à la 3G/4G/5G à travers les États-Unis.

Le coût total estimé par la BBC News est estimé à 1,6 milliard de dollars, le financement devra être approuvé par le Congrès. Visiblement, cela ne devrait pas être bloqué puisque toutes les preuves sont présentes pour justifier le côté "urgent" de la suppression des infrastructures Huawei. Quelle entreprise remplacera le géant chinois ? Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée.