L'iPhone 13 sera lancé sans retard en septembre 2021

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

2

Apple a fait face à de nombreux défis durant le processus de développement et de fabrication des modèles d'iPhone 12 en 2020 en raison de la pandémie COVID-19. Résultat, la firme a du lancer les nouveaux iPhones en deux étapes avec d'abord les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, puis les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max.



Rassurez-vous, pour 2021, Apple sera en mesure de lancer les quatre iPhone 13 dans les temps. Tim Cook devrait donc les présenter en septembre avec une sortie dans la foulée.

Un calendrier classique pour les iPhone 13

Dans une nouvelle note d'investisseur, l'analyste Ming-Chi Kuo déclare que le calendrier de production de masse de l'iPhone 13 sera le même que pour les modèles précédents avant la gamme 12. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que les iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max soient disponibles d'ici septembre 2021, sans délai.



Cette année a été compliqué pour tout le monde et Apple n'y a pas échappé. La société n'a pas été en mesure de livrer tous les nouveaux modèles 5G en même temps car la pandémie a affecté les usines partenaires de l'entreprise dans le monde et même la production interne de l'appareil au siège d'Apple, car la plupart des employés ont travaillé depuis leur domicile.



Alors que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro ont été annoncés et lancés dans les magasins à la mi-octobre, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max sont arrivés en magasin en novembre avec des stocks limitées.



Kuo indique également qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter de la baisse des prévisions d'expédition pour la puce A14 produite par TSMC au deuxième trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2021. L'analyste dit que cette baisse est «saisonnière» et attendue car TSMC commencera à déplacer son pipeline de production pour développer la nouvelle puce A15 qui équipera la gamme iPhone 13. Elle sera également la base de la puce M2 pour les Mac et la puce A15X pour les iPad Pro 2021.



Enfin, l'analyste affirme que les ventes d'iPhone 12 Pro restent fortes et que la demande pour les modèles Pro de cette année est meilleure que prévu, bien qu'Apple ait été récemment confrontée à des problèmes d'approvisionnement avec les capteurs de caméra fournis par Sony.



Rappelons que la prochaine gamme d'iPhone 13 devrait inclure un écran 120 Hz sur les modèles Pro, un appareil ultra grand angle largement amélioré et un nouveau coloris marron. Apple pourrait même faire revenir Touch ID sur le bouton d'alimentation, en plus du Face ID.