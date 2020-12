Apple Fitness+ : tous les détails du nouveau service d'Apple

Hier à 22:18 (Màj hier à 22:18)

Guillaume Gabriel

Bien qu'il ne soit pas encore disponible en France, le nouveau service d'Apple est très prometteur et a de quoi nous faire mourir d'impatience... En lançant Apple Fitness+, la Pomme fait un nouveau pas (de géant) dans le monde de la santé et du sport.



Fonctionnant grâce à l'écran de notre appareil iOS, tvOS ou iPadOS, tout en pouvant être couplé à l'Apple Watch, le petit nouveau propose des programmes sportifs pour tous les niveaux, avec ou sans matériel.

Apple Fitness+ se lance et dévoile ses détails

Avec le lancement aux États-Unis et dans quelques pays, Apple Fitness+ nous permet d'en savoir plus sur ce qu’il est possible de faire et de ne pas faire. À commencer par les différents partages à vos amis et à vos proches : lorsque vous finissez un entraînement, il est possible de partager un lien vers l'entraînement effectué. Seul bémol, il est impossible de partager des captures d'écran puisque l'option est indisponible et n'affichera que des écrans noirs.



Bien qu'Apple ait souligné l'importance de posséder une Apple Watch, il n'est pas obligatoire d'être le propriétaire d'une smartwatch pour vous entraîner : il sera possible de sélectionner l'option "S'entraîner sans montre".



Pour le côté compétitif, Apple propose une fonctionnalité Burn Bar qui "montre votre effort par rapport aux autres qui ont fait l’entraînement" tout en restant anonyme.



