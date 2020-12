Apple Fitness+ ne fonctionne pas avec AirPlay

Il y a 2 heures (Màj il y a 21 min)

Julien Russo

Depuis hier soir, les Américains découvrent le nouveau service le plus tendance du moment : Apple Fitness+. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, il s'agit d'un service qui regroupe des coachs spécialisés qui vous accompagnent dans vos exercices. Au programme, conseil, objectif et motivation pour vous faire bouger chez vous ou dans une salle de sport !

Fitness+ n'est pas compatible AirPlay

Petite déception pour les nouveaux abonnés d'Apple Fitness+, beaucoup d'utilisateurs ont eu l'idée de diffuser les cours de l'application directement sur leur téléviseur connecté compatible AirPlay. Malheureusement, la fonctionnalité de recopie d'écran ne semble pas compatible avec Fitness+, en effet Apple a volontairement bloqué cette fonction.

MacRumors qui a dévoilé cette mauvaise expérience explique que c'est la fonctionnalité dans sa totalité qui n'est pas activée, puisqu'on aurait pu penser qu'Apple avait bloqué pour mettre en valeur l'Apple TV, mais l'AirPlay ne fonctionne pas non plus sur le boitier connecté de la firme de Cupertino.

La seule solution pour obtenir ses cours sur sa télévision c'est d'acquérir une Apple TV avec la dernière version de tvOS. Vous trouverez l'application Apple Fitness+ et vous n'aurez plus qu'à vous connecter avec votre compte pour débuter vos cours avec vos coachs préférés !

Résumons... Il est fortement recommandé d'avoir une Apple Watch pour avoir le suivi de ses données, il est indispensable d'avoir un iPhone, iPad ou une Apple TV pour utiliser le service. Ah... N'oublions pas non plus qu'Apple recommande d'utiliser des équipements "optimisé pour l'expérience Fitness+". Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux si vous voulez aller plus loin dans les exercices. Finalement, le tarif de 9,99$/mois s'accompagne d'un joli business avec plusieurs produits à acheter si on veut profiter pleinement de son abonnement Apple Fitness+.



Malgré tout, le nouveau service d'Apple reste très intéressant en proposant des niveaux de remise en forme pour différents profils, vous pouvez choisir votre niveau à chaque entrainement et travailler de façon progressive. Apple propose aussi de choisir le coach que vous appréciez.

Pour l'instant, Fitness+ n'est disponible qu'aux États-Unis, en Australie, Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Apple devrait prochainement proposer son service en France et dans le reste de l'Europe. Le service est proposé à 9,99$/mois ou 79,99$/an, vous pouvez aussi retrouver Fitness+ dans les packs Apple One pour faire des économies.