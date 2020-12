Facebook pousse l'Europe à s'occuper du cas Apple

Récemment, Apple a assoupli les règles de l'App Store avec une commission de 15% au lieu de 30% pour les développeurs générant moins d'un million de dollars par an sur l'App Store. Cependant, plusieurs géants du net ont toujours une dent contre Apple et des entreprises comme Facebook espèrent des sanctions strictes envers la firme de Cupertino dans la nouvelle législation européenne du numérique.

Facebook veut que l'Europe prenne des mesures contre les pratiques d'Apple

La Commission européenne va prochainement mettre en place une toute nouvelle législation du numérique, elle aura pour but de mieux encadrer les géants américains qui sont aujourd'hui de plus en plus puissant sur la scène internationale.

Si Facebook est l'une des premières entreprises qui risquent d'être concernées par les nouvelles mesures, le groupe espère qu'Apple le sera aussi et ne passera pas entre les mailles du filet.

Le porte-parole de Facebook a expliqué qu'en interne il n'y a aucune appréhension de l'arrivée de la nouvelle législation du numérique, au contraire il affirme que le Digital Services Act et le Digital Markets Act vont participer au bon fonctionnement de ce qui se passe sur internet. Il déclare aussi :

Nous nous félicitons de l’harmonisation des règles européennes sur les contenus en ligne préjudiciables et illégaux. Nous soutenons également les règles qui contribuent à encourager l'innovation, à favoriser la concurrence et à protéger le bien-être des consommateurs.

Si la première phase du discours a été bon enfant, le porte-parole de Facebook a ensuite commencé à critiquer l'App Store d'Apple. En effet, Mark Zuckerberg et le reste de son équipe participent activement à la lutte contre les règles de la boutique d'application d'Apple. Comme Epic Games ou encore Spotify, Facebook accuse la firme de Cupertino d'abuser de sa position sur le marché des applications pour imposer des règles abusives.

Le porte-parole a déclaré :

Nous espérons que la DMA fixera également des limites pour Apple. Apple contrôle tout un écosystème, de l'appareil à l'App Store en passant par les applications, et utilise ce pouvoir pour nuire aux développeurs et aux consommateurs, ainsi qu'aux grandes plateformes comme Facebook.

Ce que reproche aujourd'hui Facebook à Apple c'est des règles trop strictes en ce qui concerne les applications qui proposent des offres de cloud gaming (xCloud, Shadow, GeForce Now, Luna...). Mais aussi la fameuse commission de 30% qui est toujours existante pour les développeurs qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de dollars par an.

Facebook semble avoir gardé un mauvais souvenir de son expérience Facebook Gaming lors de la soumission de l'application sur l'App Store. Apple avait refusé à plusieurs reprises l'app, car celle-ci proposait de jouer à des jeux en plus des streams.