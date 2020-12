iPhone 12 : une production en hausse de 30% au premier semestre 2021

On le sait, comme chaque année avec la présentation de sa gamme d'iPhone, Apple rencontre plus ou moins un fort succès... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'iPhone 12 a su attirer les consommateurs vu le succès fulgurant rencontré lors de son lancement.



Une réussite telle que la firme à la Pomme va devoir augmenter sa production au premier semestre 2021 : selon les premiers éléments, Apple fabriquera 96 ​​millions d'iPhones, soit 30% de plus par rapport à la même période de l'année passée.

L'iPhone 12 va avoir le droit à une hausse de production

Un nouveau rapport publié par nos confrères de Nikkei Asian Review nous apprend donc que les plans d'Apple ont dû être modifiés après la forte demande autour de l'iPhone 12. Selon eux, durant le premier semestre 2021, la Pomme va produire 96 millions de smartphones, soit 30% de plus par rapport à l'année 2020 :

Apple prévoit de produire jusqu'à 96 millions d'iPhones pour le premier semestre 2021, une augmentation de près de 30% d'une année sur l'autre, après que la demande pour ses tout premiers téléphones 5G ait augmenté au milieu de la pandémie, a appris Nikkei Asia.



Le géant de la technologie basé à Cupertino a demandé aux fournisseurs de construire entre 95 et 96 millions d'iPhone, y compris la dernière gamme d'iPhone 12 et les anciens iPhone 11 et iPhone SE



