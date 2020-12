Adoption : iOS 14 est installé sur 72% des iPhone, 61% des iPad

Aujourd'hui, Apple a finalement mis à jour ses chiffres d'adoption iOS, nous donnant notre premier aperçu des taux d'adoption officiels d'iOS 14. Selon les données de la firme, ‌iOS 14‌ est installé sur 81% des iPhones introduits au cours des quatre dernières années et 75% des iPad. Mais en regardant de plus près, les chiffres sont un peu moins bons.

iOS 14 a déjà été largement installé

D'après les statistiques, il reste encore 17% de appareils récents qui continuent d'exécuter iOS 13 et 2% exécutent une version antérieure d'iOS comme iOS 13.



Mais il vaut mieux retenir une adoption de 72% de tous les iPhones vers ‌iOS 14‌, une catégorie qui inclut des appareils qui ne sont pas forcément éligibles à une mise à jour. Dans ce cas, 18% de cette catégorie tourne sous iOS 13 et 10% une version antérieure d'iOS.



En ce qui concerne les iPad, 75% de tous les iPad lancés au cours des quatre dernières années utilisent iPadOS. 22% utilisent iPadOS 13 et 3% utilisent une version antérieure d'iOS.



Le vrai chiffre est 61%. Il regroupe tous les iPad en circulation sous iPadOS 14. On compte alors 21% de tablettes sous iPadOS 13 et 18% sous une version antérieure.

Depuis la sortie de ‌iOS 14‌ et ‌iPadOS 14‌ en septembre, c'est la première fois qu'Apple fournit le nombre d'installation. Sur la base des estimations de Mixpanel, l'adoption d'‌iOS 14‌ était pratiquement de 50% en octobre dernier.



Rappelons que les nombreuses nouveautés comme les widgets de l'écran d'accueil, la bibliothèque d'applications, une interface utilisateur compacte avec des appels téléphoniques plus discrets, l'application Traduction, ProRAW et autres contribuent largement à une adoption rapide.



Vous êtes encore sous iOS 13 vous ?



