L'application Apple TV va être disponible sur la Chromecast

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Apple cumule le partenariats pour son application Apple TV, la firme cherche à atteindre un plus large public qui n'est pas forcément dans son écosystème. Après les multiples intégrations sur les téléviseurs connectés (LG, Sony, Samsung...), Apple continue avec cette fois le boitier connecté le plus populaire sur le marché... Le Chromecast de Google !

L'application Apple TV sur Chromecast dès le début de l'année prochaine

L'équipe d'Apple qui s'occupe des partenariats pour l'application Apple TV a été très actif cette année. Le dernier exploit en date concerne une collaboration entre les deux entreprises californiennes, Apple et Google !

Le créateur de l'iPhone le sait, en proposant son application sur les boitiers connecté de Google, la visibilité de l'app Apple TV va exploser et les achats sur l'iTunes Store et les souscriptions sur Apple TV+ vont s'enchainer.

Un rapport obtenu par The Verge dévoile une disponibilité de l'application dès le début de l'année 2021, celle-ci sera exactement proposé de la même façon que si vous aviez une Apple TV. Quand vous y accéderez, vous aurez l'accès au très grand catalogue de l'iTunes Store où vous retrouverez des contenus disponibles à l'achat ou à la location, mais aussi des contenus en 4K HDR et Dolby Atmos.

Au-delà des contenus issus de l'iTunes Store, vous aurez aussi l'accès au service de streaming Apple TV+. Vous pourrez regarder les nombreuses créations originales Apple et retrouvez des pépites comme The Morning Show, See, Défendre Jacob, For All Mankinds... L'abonnement sera disponible en période d'essai pendant une semaine puis sera après facturé au tarif de 4,99€/mois sans engagement !

Pour l'instant, le rapport ne parle pas de date de mise à disposition de l'application Apple TV aux utilisateurs de Chromecast, mais il est fort probable que celle-ci débarque au cours du premier trimestre de 2021.

À noter que l'opportunité de faire découvrir Apple TV+ à de nouveaux utilisateurs est impressionnante pour Apple. La Chromecast de Google rencontre un énorme succès sur le marché, l'année dernière elle a contribué à une augmentation de plusieurs milliards de dollars de la section hardware de Google.