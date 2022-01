L'application Uber sur Apple Watch va être définitivement supprimée

Uber est indisponible sur Apple Watch depuis maintenant plus d'un mois. Si cela pourrait simplement être un problème bientôt réglé par les développeurs de la société, le silence sur la page d'assistance laisse penser que l'application va simplement être supprimée sur cette plateforme.

Uber va disparaître de l'Apple Watch après 7 années de présence ?

Si vous êtes du genre à commander un taxi euh pardon un Uber, cette information peut potentiellement vous concerner. Depuis son lancement en France en janvier 2012, soit il y a tout pile 10 ans, l'application Uber a parcouru un chemin semé d'embuches.



Au-delà de la gronde des chauffeurs de taxi mécontents de voir une "concurrence déloyale" (selon leurs propos) débarquée, les dix dernières années ont surtout vu naître un marché embouteillé au niveau des applications de transport de personnes. À l'heure actuelle, l'offre est pléthorique et on passe presque plus de temps à faire la comparaison de "qui est le moins chère" que le temps que dure la course en elle-même.

Pour en revenir au sujet du jour, Uber était l'un des rares dans le domaine à proposer une version de son application sur l'Apple Watch. L'objectif était clair, simplifié la vie des clients en possession d'une montre connectée d'Apple et surtout, se positionner seul au monde sur ce marché.



L'application est d'ailleurs disponible depuis 2015 sur Apple Watch et c'est bien pour cela que ce que l'on constate aujourd'hui est un petit évènement. Comme l'ont remarqué plusieurs utilisateurs, le service n'est plus disponible depuis bientôt un mois et il n'est donc plus possible de réserver une course.



Si elle est toujours disponible sur l'App Store et de ce fait téléchargeable, elle est en revanche inutilisable étant donné qu'un message d'erreur s'affiche lorsque l'on essaye de la lancer. L'assistance Uber suggère de passer par l'iPhone pour continuer votre choix, une façon détournée de confirmer que la version Apple Watch ne devrait plus être présente dans les mois à venir.



Si l'idée semblait plutôt bonne au départ, la société n'a vraisemblablement jamais continué son travail pour la mettre au niveau de l'application iPhone. Pour ce faire, il aurait fallu qu'UberPool, le partage d'une course ou encore le partage de son trajet soient des options présentes comme sur un smartphone. Était-ce une question de temps, d'envie ou d'argent ? Nous ne le saurons probablement jamais. En attendant, si vous souhaitez commander un Uber, passez par votre iPhone.

