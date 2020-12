Les applis iPhone / iPad en plein écran sur Mac M1 avec macOS 11.1

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

1

La fonction "plein écran" est dès à présent disponible pour les possesseurs d'un Mac M1 ainsi que de la toute dernière version de macOS BigSur 11.1 sortie hier. Cette possibilité était très attendue par les utilisateurs, c'est désormais chose faite.

Faire tourner une application iPhone sur Mac en plein écran devient possible

Avec l'arrivée des premiers Mac équipés de la toute nouvelle puce M1 d'Apple, plusieurs nouveautés s'offrent à nous avec en prime, une toute nouvelle fonction qui permet de faire tourner les applications iPhone et iPad sur Mac. En effet, les plateformes sont toutes reliées par la même architecture de processeurs.



Cependant, pour que cette fonction trouve son utilité au quotidien, il manquait le bouton "plein écran" qui comme son nom l'indique permet de lancer l'application iPhone en plein écran sur notre Mac, ce qui rend l'utilisation optimale.

Et bien selon les dernières informations, il est désormais possible de lancer les applications iOS/iPasOS en plein écran sur les tout nouveaux Mac M1. C'est lors de la mise à jour 11.1 de macOS Big Sur hier que cette nouveauté est apparue.



Cette nouveauté était très attendue car en effet, depuis le lancement des Mac M1, beaucoup d'utilisateurs se disaient déçus par l'impossibilité de mettre une application iOS sur Mac en plein écran, ce qui rendait l'utilisation souvent peu pratique (sauf pour iSoft). Apple n'a pas tardé à remédier au "problème" afin de rendre ce tout nouveau système agréable et surtout utile.



Désormais, il ne reste plus qu'à patienter pour que les développeurs qui le souhaitent, optimisent au maximum leur application iOS afin qu'elle tourne parfaitement sur macOS 11.