Benchmarks : les Mac M1 sont loins devant les machines Windows ARM

Le premier point à noter concerne le système d'exploitation Windows, qui n'est pas en mesure d’émuler et d’exécuter des applications 64 bits créées pour les processeurs AMD et Intel. Du coup, les logiciels 32 bits affichent des performances inférieures, chose dont Apple s'est débarrassé en 2019 avec Catalina. Bien que Microsoft ait récemment publié une version bêta de Windows avec émulation X86 64 bits, le test est sans appel : la Surface Pro X a été surpassée par le nouveau MacBook Air. Un autre test a été réalisé avec HandBrake, avec transcodage de vidéos, mettant en avant que l'appareil sous M1 a converti une vidéo 4K de 12 minutes au format 1080p H.265 en environ 23 minutes. Le Surface Pro X ARM, lui, a mis 2 heures...

Nos confrères de PCWorld ont voulu savoir ce que cachaient les nouveaux Mac sous ARM, notamment en faisant une comparaison avec des PC Windows. Ainsi, lors d'un benchmark, ils ont confronté la Surface Pro X et le nouveau MacBook Air M1.

Lorsque Apple a fait la présentation de ses nouveaux Mac sous puce M1, l'une des principales mises en avant était le fait que ces machines allaient être bien plus puissantes que ces prédécesseurs, ce qui, grâce à des benchmarks, a été confirmé par les premiers tests. Seulement, il y avait tout de même une autre interrogation : quid du duel face à des appareils sous Windows ARM ? Est-ce que les ordinateurs pommés réussissent également à éclabousser la concurrence grâce à ses performances ? Un semblant de réponse vient d'arriver, et les résultats (ne) vont (pas) vous étonner...

