Discord lance le partage d'écran iOS pour la diffusion de parties

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Doit-on encore présenter l'application Discord (v52.0, 142 Mo, iOS 10.0), véritable repaire des gamers qui s'en servent pour discuter, échanger et s'appeler pour jouer. La belle nouvelle, c'est qu'une nouvelle mise à jour est en plein déploiement sur l'App Store, avec une nouveauté plutôt attendue.



En effet, après le passage à cette nouvelle version, il sera possible d'utiliser le partage d'écran pour le streaming de jeux, mais également celui de YouTube / TikTok et comparses.

Discord se met au partage d'écran sur iOS et Android

Discord est l'endroit où tu peux discuter. Crée un lieu pour tes communautés et tes amis où vous pouvez garder le contact et vous amuser grâce aux salons textuels, vocaux ou par vidéo. Que tu fasses partie d'un club scolaire, d'un groupe de gamers, d'une communauté d'art internationale, ou simplement d'une bande d'amis qui veulent passer du temps ensemble.

Il faut dire que Discord est certainement la dernière application d'appel vidéo qui se met au partage d'écran, quelques mois après Skype, Zoom, TeamViewer ou encore Facebook Messenger. Les flux de partage d'écran mobile peuvent être diffusés jusqu'à 50 téléspectateurs simultanément, sans limites quant au nombre d'utilisateurs pouvant partager l'écran sur le même canal.



La fin du déploiement est prévue pour demain, 17 décembre.

