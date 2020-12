Apple News : les grands éditeurs se plaignent des pratiques d'Apple

Tout comme sur l'App Store, les règles du service de presse en ligne Apple News+ posent problème. Plusieurs grands éditeurs américains viennent de rejoindre la Coalition for App Fairness, il s'agit d'une organisation qui a été créée pour dévoiler au grand jour les mauvaises pratiques d'Apple envers les éditeurs. La pression monte et l'affaire commence à faire du bruit...

Des médias européens rejoignent eux aussi l'organisation

Le point commun entre les développeurs qui ont une application sur l'App Store et les médias disponibles sur Apple News+, c'est qu'ils doivent tous se soumettre à la contraignante et couteuse commission d'Apple.

Celle-ci est souvent l'objet de contestation et de critiques puisque la firme de Cupertino veut que son rôle d'intermédiaire lui rapporte le plus possible quitte à fortement impacter les revenus de l'auteur du contenu.

L'organisation Coalition for App Fairness est présente pour dénoncer le comportement d'Apple envers les développeurs de l'App Store, mais aussi les médias qui ont créé un accord de distribution dans Apple News+.

La technique de rejoindre une organisation pour s'exprimer face à Apple réduit évidemment les risques de représailles du géant californien.

Plusieurs grands médias américains ont rejoint l'organisation, c'est le cas du New York Times, ESPN, Vox, The Washington Post, Bloomberg, The Financial Times ou encore Meredith. Aujourd'hui, de nouveaux médias viennent d'annoncer leur adhésion pour dénoncer Apple, surprises ce ne sont pas des éditeurs américains, mais européens. On vient d'apprendre que le Conseil européen des éditeurs, News Media Europe, GESTE ou encore Schibsted adopte désormais une position de contestation face à la firme de Cupertino.



Le désaccord des éditeurs cités ci-dessus concerne la commission autour de l'abonnement à renouvellement mensuel. La part que se réserve Apple est jugée abusive et met en danger le modèle économique des médias qui collaborent avec Apple News+.



