Apple Plans : Look Around ajoute Denver, Detroit, Miami, le Colorado...

Si vous n'êtes pas habitué à utiliser Apple Plans, peut-être que vous ne connaissez pas la fonctionnalité Look Around. Connaissez-vous alors Google Street View ? Il y a de fortes chances... Et bien, Look Around est la copie conforme de la fonctionnalité de Google qui permet d'avoir une visibilité en 3D de certaines villes dans le monde. Apple continue de modéliser les villes américaines et devrait prochainement se concentrer sur les grandes villes d'Europe.

Look Around s'étend à de nouvelles villes

Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir rendez-vous dans un lieu que l'on ne connait pas et de regarder sur Google Street View pour voir à quoi ressemblent la rue et les environs. La fonctionnalité qui permet de voir une ville en modélisation 3D est très pratique dans certaines situations !

Apple a voulu obtenir la même fonctionnalité pour son application de cartographie concurrente à Google Maps. Depuis plusieurs années, la firme de Cupertino fait circuler des voitures remplies de caméras à haute performance qui scannent et analysent l'environnement du véhicule. Pour l'instant, Apple semble se concentrer sur les villes américaines pour sa fonctionnalité Look Around.



L'entreprise vient d'expliquer que de nouvelles villes et États rejoignent la base de données des modélisations 3D, c'est le cas de : Denver, le Colorado, Detroit, le Michigan, Miami, FT. Lauderdake et la Floride.

Que vous soyez sur place ou n'importe où dans le monde, vous pourrez parcourir ces nouveaux endroits comme si vous y étiez. Le fonctionnement est similaire à Street View, vous saisissez l'adresse et vous aurez en haut à droite une icône qui représente des jumelles. Il vous suffit d'appuyer dessus pour avoir un encadré avec Look Around en haut, vous pouvez après agrandir l'image pour que celle-ci occupe la totalité de l'écran. Pour vous déplacer, il suffit d'appuyer deux fois rapidement vers la direction que vous souhaitez prendre. Si vous avez une bonne connexion, vous avancerez avec une fluidité impressionnante !



Look Around prend en charge un nombre restreint de villes, au total Apple couvre 22 villes et régions à travers le monde. Il faut dire que le travail autour de Look Around est assez compliqué puisqu'il faut faire rouler une voiture dans des conditions climatiques optimales, le conducteur doit se déplacer à une vitesse assez lente pour que les caméras enregistrent bien l'environnement et il faut surtout passer dans toutes les rues.



Aujourd'hui, Look Around est officiellement disponible dans plusieurs villes aux États-Unis, au Japon, en Irlande et au Royaume-Uni. À noter que les voitures d'Apple ont déjà parcours de nombreux pays comme l'Allemagne, Andorre, l'Australie, la Belgique, le Canada, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, la France...

On espère que Look Around sera prochainement disponible à Paris !

