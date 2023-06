La mise à jour de la Polestar 2 ajoute Apple Plans derrière le volant

La marque suédoise Polestar a récemment lancé une mise à jour logicielle pour tous les véhicules Polestar 2 existants, offrant ainsi de nouvelles fonctionnalités CarPlay d'Apple. L'une des nouveautés majeures de cette mise à jour est l'intégration d'Apple Plans en plein écran devant le conducteur, et non plus déporté sur la dalle secondaire.

CarPlay s'améliore chez Polestar avec la v2.9

La filiale de Volvo devient ainsi le deuxième constructeur automobile, après BMW, à proposer cette fonctionnalité qui permet d'afficher Apple Plans et les informations de navigation de CarPlay directement sur l'écran principal. Jusqu'à présent, seules certaines voitures équipées d'Apple CarPlay offraient une visualisation limitée des instructions de navigation de Maps version Cupertino derrière le volant, mais une intégration complète dans le tableau de bord reste encore rare.

© Polestar

En plus de l'affichage d'Apple Plans, la mise à jour logicielle P2.9 apporte d'autres améliorations liées à CarPlay à la Polestar 2. Par exemple, les informations sur le téléphone et les médias provenant du système d'Apple sont désormais disponibles dans la tuile de l'écran d'accueil de la voiture. De plus, la gestion des appels téléphoniques via CarPlay peut maintenant être effectuée à l'aide des boutons du volant, et les appels peuvent être projetés sur l'écran du conducteur.

Outre ces fonctionnalités CarPlay, la mise à jour comprend également des améliorations de l'application Range Assistant de Polestar et l'introduction d'une application YouTube intégrée. Ces nouvelles fonctionnalités CarPlay et l'application YouTube seront préinstallées sur toutes les nouvelles voitures produites.

Il convient de noter que l'utilisation d'Apple CarPlay dans la Polestar 2 nécessite toujours une connexion filaire et ne prend pas en charge la connectivité sans fil, il faudra donc un adaptateur pour avoir CarPlay sans fil. De plus, la Polestar 2 ne propose pas les fonctionnalités d'intégration d'Apple liées à la gestion de la recharge des véhicules électriques, telles que celles présentes sur la Ford Mustang Mach E et la Porsche Taycan.