Apple Plans ajoute une expérience urbaine 3D bluffante à Boston

Apple poursuit l'évolution de son application de cartographie "Apple Plans" aux États-Unis avec l'introduction de nouveaux éléments en 3D. L'entreprise s'est concentrée récemment sur la ville de Boston en proposant une vue 3D impressionnante des commerces, des monuments, des stades...

Apple Plans en vue 3D, c'est magnifique

Apple a étendu dernièrement ses plans urbains en 3D à la ville de Boston, donnant aux utilisateurs d'Apple Plans une expérience encore plus immersive lors de la découverte de la ville historique. La "Detailed City Experience" d'Apple Plans fournit des modèles 3D de certains des bâtiments et sites les plus populaires de Boston.



On retrouve aussi des détails améliorés sur les marquages routiers, les quartiers commerciaux, les bâtiments, les arbres, l'élévation, les itinéraires de transport en commun... Cela permet aux utilisateurs de mieux planifier leur itinéraire et d'explorer les sites touristiques de manière plus approfondie.

La fonctionnalité "Detailed City Experience" a été lancée pour la première fois en 2021 avec la mise à jour iOS 15. Depuis, elle a été étendue à de nombreuses grandes villes du monde, on compte : Atlanta, Berlin, Chicago, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montréal, New York, Philadelphie, San Diego, San Francisco, Seattle, Sydney, Toronto, Vancouver, Washington...



Apple continue le travail long et compliqué de perfectionner Apple Plans en proposant une vue 3D, un Looking Around et des cartes toujours plus précises. Même s'il y a du retard dans de multiples endroits dans le monde comparé à Google Maps, Apple fait son maximum pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible sur Apple Plans !