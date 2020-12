Le classement des entreprises qui collectent le plus de données en 2020

Alexandre Godard

Un classement très détaillé nous montre quelles sont les applications qui collectent le plus de données personnelles de ses utilisateurs. Comme on pouvait s'en douter, les réseaux sociaux sont très bien représentés.

Qui récupère le plus de vos données privées ?

Nous sommes tous plus ou moins unanimes sur le sujet, oui la technologie et plus particulièrement les applications améliorent notre quotidien et il serait difficile de s'en passer ne serait-ce qu'une journée. Mais comme quelque chose de positif renferme souvent un côté négatif, voilà que le partage de nos données personnelles a fait son apparition il y a de ça pas mal de temps et c'est un sujet extrêmement complexe. Depuis des années, le débat sur la "revente" de nos données personnelles lorsque l'on se connecte sur un site ou une application rapporte des très grosses sommes d'argents aux développeurs en question.

C'est justement un sujet sur lequel se bat Apple en ce moment avec pour rappel, l'ajout du mode traqueur dans Safari à la sortie d'iOS 14. On note aussi le détail des données que l'on partage présent sur la fiche de l'application dans l'App Store depuis iOS 14.3 mais aussi l'arrivée au tout début de l'année prochaine soit dans quelques jours, d'une fenêtre pop-up lorsqu'on se connecte pour la première fois à une application qui provient de l'App Store et qui nous demande notre avis sur le partage de nos données ou non.



C'est d'ailleurs un sujet sur lequel Facebook crie au scandale actuellement en reprochant à Apple que cela va "tuer" les petites sociétés qui vivent de la publicité même s'il ne faut pas beaucoup réfléchir pour comprendre que la société de Mark Zuckerberg se cache derrière ce prétexte pour défendre son intérêt personnel étant donné que la revente des données personnelles fait gagner des millions si ce n'est des milliards à l'entreprise chaque année. Nous savons que Facebook a déjà été épinglé plusieurs fois sur le sujet et avec les dernières nouvelles, cela n'est pas prêt de s'arranger.



En effet, un rapport disponible sur le site clario.co dévoile un classement des applications qui collectent le plus de données personnelles et devinez qui est en pôle position ? Sans surprise, Facebook est le numéro un suivi d'Instagram (qui appartient aussi à Facebook) et de Tinder. Le classement est très détaillé avec pas moins de 32 critères différents. Une preuve supplémentaire qui nous conforte dans l'idée de croire en Apple pour toujours plus protéger nos données à l'avenir même si nous savons très bien que cela ne pourra jamais être fait à 100%. La firme ne figure pas dans ce classement.