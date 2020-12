Controller for HomeKit : le HomeKit 2.0

Alexandre Godard

Controller for HomeKit s'offre une petite santé avec sa toute dernière version 2.0 sur App Store qui apporte nouveauté et simplicité. Voyons tout cela ensemble.

Le HomeKit 2.0 s'offre plusieurs nouveautés sur iOS 14

Dans un monde où notre maison est de plus en plus connectée, quoi de mieux que l'application HomeKit (Maison) que propose Apple sur ses appareils afin que l'on puisse regrouper et gérer au mieux les objets connectés de notre lieu de vie comme les lumières, les volets, les caméras de surveillance...



Même si Apple tente d'améliorer chaque année son service, il manque toujours pas mal de fonctionnalités et c'est là que débarque l'application Controller for HomeKit. Comme son nom l'indique, cette application est directement "reliée" à HomeKit ou du moins, elle propose plusieurs fonctionnalités dont celle de la marque à la pomme ne dispose pas.

Avec l'arrivée de la version 5.0 sur iOS 14 mais aussi sur iPadOS 14, l'application s'offre une toute nouvelle interface plus ergonomique avec par exemple l'ajout de "l'appui long" sur une catégorie pour visualiser et gérer en deux secondes les objets présents à l'intérieur. On note aussi la personnalisation des logos de chaque catégorie ainsi que la possibilité d'ajouter une photo personnelle de votre maison pour habiller l'interface. Bien évidemment, l'accent a été mis sur la simplicité au niveau de la gestion des automatisations, des dossiers et la sauvegarde de votre profil est également posssible.



Bref, vous l'aurez compris, pour les utilisateurs qui utilisent déjà HomeKit au quotidien, cette application est susceptible de vous plaire. À noter pour finir que l'application est payante avec un prix de 1.99€ par mois ou 8.99€ an ou encore 26.99€ à vie.

Télécharger l'app gratuite Controller for HomeKit