Darkroom 5.1 supporte le format ProRaw des iPhone 12 Pro

Il y a 1 heure

Alban Martin

La célèbre application de retouche photo et vidéo Darkroom a été mise à jour aujourd'hui avec la prise en charge du nouveau format photo ProRAW d'Apple. ProRAW a été annoncé pour la première fois lors de l'événement d'Apple en octobre et est arrivé auprès des utilisateurs d'iPhone 12 Pro et d'iPhone 12 Pro Max cette semaine grâce à la sortie d'iOS 14.3.

Darkroom supporte les dernières nouveautés d'iOS 14.3

Darkroom était initialement disponible sur iPhone et iPad, et est arrivé sur Mac le mois dernier avec la sortie des premiers modèles M1 (MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini). La mise à jour d'aujourd'hui unifie l'expérience sur iPhone, iPad et Mac :

Cette mise à jour ajoute la prise en charge des photos ProRAW sur iOS 14.3. Il apporte également de nouvelles fonctionnalités et toutes les améliorations que nous avons apportées pour Darkroom sur macOS à iOS et iPadOS, mettant toutes nos applications sur le même schéma de version où elles marcheront désormais en mode verrouillé.

Avec la mise à jour d'aujourd'hui de Darkroom, vous pouvez désormais importer et modifier des photos ProRAW prises avec l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Apple avertit que chaque fichier au format ProRAW aura une taille d'environ 25 Mo, mais vous bénéficiez d'un contrôle supplémentaire sur le post-traitement des images. Lisez notre article sur les avantages du format ProRaw.



Les autres améliorations de la mise à jour d'aujourd'hui de Darkroom incluent :

Ajout du curseur Tone Map pour les photos ProRAW.

Nouvelle icône d'application pour adopter le nouveau rendu plus réaliste, dans le style de macOS Big Sur.

3 variantes d'icônes d'application supplémentaires pour les abonnés Darkroom+



On retrouve aussi de nombreux correctifs :

Correction du flou pour les photos Portrait sur iOS 14.

Correction des modifications appliquées deux fois lors de l'exportation à l'aide de l'option Modifier l'original et lors de la restauration des modifications sur de nouveaux appareils.

Correction d'un problème qui pouvait afficher des zones noires lors du zoom et du panoramique sur les photos.

Correction de la mise à jour de l'histogramme des couleurs correctement lors de la mise en pause des vidéos.

Ajout d'une option à la grille de la bibliothèque pour basculer les miniatures entre ajustement et remplissage sur iPad.

Ajout de l'option Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre aux actions de photo de la bibliothèque.

Ajout de l'option Afficher dans les récents au menu contextuel Photo.

Menus contextuels mis à jour pour avoir un regroupement pour les rendre plus faciles à lire.

Ajout d'un raccourci clavier pour faire pivoter une photo sélectionnée dans le sens des aiguilles d'une montre Commande R

Ajout d'un raccourci clavier pour ouvrir une photo sélectionnée Retour

Ajout d'une option pour créer un nouvel album Shift A

Ajout d'options pour passer rapidement aux Récents, Favoris, Modifiés, Importés Maj + 1/2/3/4

Mise à jour des raccourcis clavier Afficher / Modifier.

Ajout d'une option pour lire / mettre en pause la vidéo Espace

Ajout d'options pour zoomer et dézoomer par incréments Commande / =

Ajout d'une option pour réinitialiser le zoom pour s'adapter Commande 0

Amélioration des performances de lecture vidéo.

Amélioration de la réactivité lors de la navigation en veillant à ce que les favoris ou les modifications soient disponibles le plus rapidement possible.

Télécharger l'app gratuite Darkroom : éditeur photo/vidéo