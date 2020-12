Free est le premier FAI en France à proposer Disney+

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

4

Depuis le premier jour de son lancement, Disney+ est disponible partout : sur Apple TV, iPhone, iPad, PlayStation, Xbox, téléviseur connecté, mais le nouveau géant du streaming n'avait pas encore conclu d'accord avec les fournisseurs d'accès à internet. En effet, un contrat d'exclusivité de distribution avec Canal+ a provoqué un long délai pour signer avec nos FAI. Aujourd'hui, le premier à proposer Disney+ ce n'est pas Orange, mais Free !

Disney+ avec 6 mois offerts

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, le FAI vient d'annoncer une collaboration avec le service de streaming Disney+ pour proposer l'application sur plusieurs modèles de Freebox. Au programme, un accès aux cinq univers de Disney+ (Star Wars, Marvel, Pixar, National Geographic et Disney), mais aussi une période de gratuité de 6 mois pour la Freebox Pop et la Freebox Delta avec Player Pop.

Disney+ sera aussi accessible avec la Freebox Mini 4K, pour ce forfait il n'y aura pas les six premiers mois offerts à la souscription, mais une option disponible à 6,99€/mois sans avantage abonné. La facturation pourra être comme avec Netflix, c'est-à-dire que l'abonné pourra tout regrouper sur sa facture mensuelle Freebox.

Pour souscrire à Disney+ à partir d'une offre Freebox, c'est très simple !

Il y a trois solutions :

Depuis votre Espace Abonné Freebox en allant dans la rubrique "Télévision"

en allant dans la rubrique "Télévision" Depuis la chaîne 132 du bouquet Freebox TV (ou depuis l'app Free by OQEE pour les abonnés en Freebox Pop)

du bouquet Freebox TV (ou depuis l'app Free by OQEE pour les abonnés en Freebox Pop) Depuis l'application Disney+ sur le Player Pop et le Player Mini 4K

L'offre est bien évidemment sans engagement pour ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui souhaitent souscrire à une offre Freebox avec Disney+.

Quand vous souscrivez à Disney+ à partir de Free, vous pourrez aussi profiter de votre abonnement normalement sur vos autres appareils, comme l'offre classique vous avez jusqu'à 4 écrans en simultané.



Pour les autres, Disney+ est toujours proposé à -15% en abonnement annuel à 69,99€.