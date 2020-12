Lydia lève 72 millions d’euros de plus

On a hâte de voir ce que va donner cette belle histoire !

Ces nouvelles ressources vont être utilisées pour accélérer la roadmap produit de Lydia et surinvestir dans le service client afin de répondre au mieux à la puissante vague que constitue l’engouement mondial des consommateurs pour les super-applications de services financiers, comme le prouvent les succès massifs de WeChat Pay en Chine ou de Venmo aux Etats-Unis.

Mais Accel n'est pas le seul à y croire, puisque Lydia indique que « les principaux investisseurs existants de l’entreprise ont participé eux aussi activement à cette opération […] prouvant une fois de plus leur confiance et leur soutien sans faille ».

Doit-on encore présenter le service Lydia (v10.0.0, 173 Mo, iOS 11.0) qui prend la forme d'une application, qui a su se faire un nom en quelques années seulement ? Il faut dire que l'histoire de la firme française, qui a commencé en lançant le concept d'envoi d'argent entre amis, est très impressionnante. Il faut dire que depuis, Lydia propose une carte bancaire avec paiement sans fil, permettant désormais de synchroniser ses comptes bancaires, de créer des cagnottes et d'organiser son argent. En janvier, nous apprenions que la start-up bouclait une levée de fonds impressionnante de 40 millions d'euros pour se lancer à l'international, mais il semble que ce n'est pas tout. En effet, la société annonce aujourd'hui une extension de 72 millions d’euros menée par Accel.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.