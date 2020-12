Un rapport affirme que la 5G n'est pas aussi sécurisée qu'on le pense

Hier à 21:24

Julien Russo

La 5G est-elle sécurisée ? D'après un rapport de Positive Technologies, la réponse serait plutôt négative. Plusieurs tests organisés par une entreprise spécialisée dans la cybersécurité ont affirmé que l'échange des données ou même la localisation de votre smartphone peut être récupéré par un hacker.

La 5G poserait un problème de sécurité

Depuis plusieurs semaines, les Français peuvent accéder à la 5G en France, les quatre opérateurs proposent déjà une couverture et des forfaits ! Si pour l'instant il y a peu d'antennes et pas beaucoup de smartphones compatibles 5G en circulation, tout cela va changer et se démocratiser dans les prochains mois.

Si la 5G apporte une meilleure performance dans les débits montants et descendants, elle n'apporterait pas une meilleure sécurité quand vous naviguez sur internet ou même quand vous uploadez des documents privés. Cette conclusion provient d'une société londonienne qui a le coeur de son activité dans la cybersécurité. Après avoir observé le fonctionnement et les possibles failles de la 5G au Royaume-Uni, l'entreprise a mis en ligne sur internet un rapport assez inquiétant.



Positive Technologies explique que la sécurité autour d'un réseau se fait à partir d'une configuration adaptée de l'équipement. C'est-à-dire qu'il faut que l'authentification et l'autorisation des éléments du réseau soient irréprochables pour qu'il n'y est aucune faille de sécurité pour les abonnés qui profitent de la 5G.

L'entreprise détail que sans ces prérequis, le réseau de n'importe quel opérateur dans le monde (qu'il soit anglais, américain ou même français) peut être confronté à des attaques par déni de service (DoS). Tous vos identifiants, mot de passe et même paiement sur internet deviennent alors vulnérables, pour faire simple vos données atterrissent entre les mains de hackers.

L'entreprise londonienne conseille à tous les opérateurs d'anticiper ces attaques qui arriveront à coup sûr quand que le réseau 5G sera plus mature. Positive Technologies explique qu'il est indispensable de systématiquement mettre en place des mesures de sécurité telles qu'une configuration adéquate à l'équipement, une bonne utilisation du pare-feu sur le réseau et la clé de la sécurité optimale : mobiliser des équipes pour une surveillance permanente de jour comme de nuit.



Selon le rapport, le plus gros problème de la 5G se trouverait dans l'interface SMF (Session Management Fonction). Les hackers qui voudraient profiter des failles pourraient se servir du "Packet Forwarding Control Protocole", c'est grâce à cela que l'interface SMF fonctionne !

Dès que les hackers ont réussi à s'introduire, ils ont les pleins pouvoirs pour couper l'accès à internet à une ou plusieurs personnes. Pire encore, ils peuvent accéder à la modification du Network Repository Fonction, il s'agit d'un élément clé dans l'architecture 5G, c'est ici où transitent vos informations personnelles. Dès qu'un hacker accède au NRF, c'est comme un enfant qui passe la journée à Disneyland... C'est un paradis où tout est possible et où toutes les portes s'ouvrent pour le vol de vos données personnelles.



Dans le reste du rapport, Positive Technologies affirme avoir fait d'autres découvertes à propos de l'authentification de l'utilisateur, là aussi des failles pourraient être exploitées. L'entreprise espère que les opérateurs dans le monde ont déjà pris toutes les dispositions pour éviter un scandale qui pourrait prendre une grande ampleur.



Source