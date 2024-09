iPhone SE 4 : un rapport affirme qu'il perdra de sa valeur rapidement

L'un des avantages avec l'iPhone comparé à des modèles concurrents, c'est qu'il a une capacité exceptionnelle à conserver sa valeur plus longtemps après le début de la commercialisation. Alors que des smartphones de Google, Samsung ou encore Xiaomi perdront 50% de leur valeur au bout de 4 à 5 mois de commercialisation, l'iPhone lui tiendra une valeur de revente bien plus haute. Si c'est le cas tous les ans avec chaque iPhone, ça ne devrait pas être le même son de cloche pour l'iPhone SE 4 qui va bientôt être annoncé et lancé par Apple.

L'iPhone SE 4 décevra par sa valeur de revente

Avec l'annonce attendue de l'iPhone SE de 4e génération pour 2025, les attentes sont nombreuses concernant les améliorations et les innovations qu'Apple pourrait introduire dans ce modèle. Cependant, malgré les avancées prévues, un rapport récent suggère que l'iPhone SE 4 pourrait ne pas maintenir sa valeur marchande aussi efficacement que les modèles premium de la marque, tels que les séries iPhone Pro et Pro Max.



Historiquement, la ligne des iPhone SE a souffert d'une perte de valeur rapide par rapport à ses homologues plus coûteux. Cette tendance s'est nettement confirmée avec le lancement de l'iPhone SE de 3e génération en mars 2022, qui a vu sa valeur de revente chuter dramatiquement de 42,6 % dans le mois suivant sa sortie. En comparaison, l'iPhone 13 n'a subi qu'une baisse de 18,7 % durant la même période, ce qui montre une tendance de stabilisation de valeur qui ne se retrouve pas chez les modèles SE.

Cette perte de valeur rapide pose un dilemme pour les consommateurs qui considèrent la valeur de revente comme un critère d'achat important. Beaucoup espèrent revendre leur ancien modèle à un prix élevé pour financer l'achat de la nouvelle génération, réduisant ainsi l'impact financier de leur investissement. Malheureusement, cette stratégie s'avère moins viable avec l'iPhone SE, décourageant potentiellement certains acheteurs.



Les raisons derrière cette chute rapide de valeur peuvent être multiples. Le positionnement de l'iPhone SE comme un produit d'entrée de gamme, sa tendance à devenir obsolète plus rapidement sur le plan technologique, et le désir des consommateurs pour des fonctionnalités plus avancées, contribuent tous à sa dévaluation. Malgré ses caractéristiques prometteuses, comme un écran OLED de 6,1 pouces, le remplacement de Touch ID par Face ID, l'intégration d'un port USB-C, un bouton Action, et une façade sans bouton physique rappelant le design de l'iPhone 14, le futur iPhone SE de 4e génération est déjà confronté à des prévisions pessimistes concernant sa valeur future sur le marché de l'occasion.



Source