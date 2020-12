Tesla va lancer la conduite autonome en 2021 par abonnement

Tesla à toujours comme ambition ultime de produire des voitures électriques, avec une très bonne autonomie mais également complètement autonome. En ce qui concerne ce dernier point, le légendaire Elon Musk a justement tweeter hier sur une arrivée début 2021 de cette technologie sous forme d'abonnement.

L'année 2021 s'annonce chargée du côté de Tesla

Du côté de Tesla, cela fait pas mal de temps qu'on en parle et d'après les derniers propos d'Elon Musk, on touche bientôt au but. Je parle bien sûr de la conduite 100% autonome, autrement dit votre Tesla qui se déplace "sans votre aide" de votre point de départ au point d'arrivée.



Elon Musk l'avait jugée comme "imminente" il y a quelques mois et une de ces récentes réponses sur Twitter à l'un des internautes ne fait que confirmer ses dires.



Absolutely. We will release FSD subscription early next year. — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020





Le milliardaire annonce donc de manière très décontractée que la conduite autonome chez Tesla arrive pour le tout début d'année 2021. Vous noterez également qu'il a glissé un détail supplémentaire qui parle d'un abonnement, ce sera donc un genre de "pack" comprenant la conduite autonome, auquel les possesseurs d'une Tesla devront souscrire s'ils veulent y avoir accès.

Absolument. Nous allons lancer un abonnement pour la conduite autonome dès le début 2021.

Après cette année exceptionnelle du côté de Tesla avec un nombre record de voitures vendues ainsi qu'une ascension en bourse à couper le souffle, voilà que la société compte taper très fort dès le début de l'année prochaine avec un rythme toujours aussi soutenu qu'en 2020. Dernière précision, il faut tout de même rappeler que la conduite 100% autonome n'en est qu'à son commencement ce qui inclut donc toujours des gestes de sécurité pour le conducteur lorsque la voiture roule avec par exemple l'impossibilité d'enlever ses mains du volant. Les années à venir devraient voir arriver des changements sur les règles du code de la route en ce qui concerne cette technologie afin que l'on puisse en profiter pleinement.