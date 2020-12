iOS 14 : L'anti-suivi publicitaire vient de faire son apparition

C'est la fonctionnalité qui fait trembler Facebook et toutes les autres applications qui se rémunèrent grâce à la publicité. Au cours du premier trimestre de l'année prochaine, vous allez pouvoir dire "Non" au suivi publicitaire quand vous ouvrez une application. Cette méthode va permettre de verrouiller la porte qu'utilisent les développeurs pour suivre votre activité sur internet, mais aussi sur d'autres applications. La récolte des données personnelles sera impossible et vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie privée.

L'anti suivi publicitaire apparait enfin

C'est un changement de taille pour les développeurs qui utilisent les publicités ciblées, Facebook comme d'autres réseaux sociaux ne pourront plus observer ce que vous faites sur votre iPhone et/ou votre iPad pour vous proposer des publicités susceptibles de vous intéresser.

En réalité, Apple va vous demander à l'ouverture de chaque application si vous souhaitez ou non que celle-ci vous traque toute la journée !



Un utilisateur d'iOS 14.4 bêta 1 a remarqué pour la première fois une pop-up qui lui demandait s'il souhaitait donnait la permission ou non à l'application de suivre son activité. L'app en question est celle de la NBA, la ligue américaine utilise des publicités ciblées afin d'augmenter les chances que vous appuyiez dessus quand vous naviguez sur l'app. Ce genre de publicité est malheureusement courante puisqu'elle s'avère être très rentable.

Le message de l'alerte que vous voyez ci-dessus est déjà prédéfini par Apple, les développeurs ne peuvent pas modifier la description de l'alerte qui sera la même dans toutes les applications.

Cette pop-up vous demande ouvertement si vous acceptez d'être tracé ou si vous refusez, pour que vous ayez pleine conscience en quoi consiste le suivi, Apple décrit brièvement que vos données "seront utilisées pour vous fournir une meilleure expérience publicitaire personnalisée".



Les grands groupes comme Facebook craignent que les utilisateurs bloquent en masse le suivi de l'activité et que cela génère une importante perte financière. Le réseau social de Mark Zuckerberg est conscient que quand on donne l'opportunité aux utilisateurs de protéger leur vie privée, ils sont très rares à accepter d'être suivis.



Initialement, cette nouveauté iOS 14 devrait déjà être disponible, cependant suite à la polémique qui n'a cessé de gonfler, Apple a accepté de donner un délai supplémentaire aux développeurs iOS pour se préparer. Maintenant que la fonctionnalité d'anti-suivi a été détectée dans iOS 14.4 bêta, cela veut dire qu'elle sera disponible pour tout le monde dès que l'ensemble des bêtas seront terminés.



Mais notre app iSoft la propose déjà depuis septembre, c’est assez curieux de ne la voir apparaître que maintenant dans les apps. On peut l’apercevoir depuis iOS 14 car nous l’avions intégré dès le départ.



