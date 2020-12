Samsung a retiré son post moqueur sur l’absence de chargeur des iPhone 12

Medhi Naitmazi

Si les clients d’Apple n’ont, dans l’ensemble, pas été choqués quand la firme a confirmé que sa série iPhone 12 serait livrée sans adaptateur de chargement dans la boîte, certains constructeurs Android n'ont pas perdu une seconde avant de se réjouir du fait que leurs téléphones incluent des chargeurs - et bien plus puissants. On se rappelle de Huawei et de Samsung, sauf que le coréen fait marche arrière en supprimant un article se moquant eu retrait du chargeur chez Apple.

Un message Facebook supprimé par Samsung

Il s’agit d’un message Facebook du 13 octobre sur le compte officiel de Samsung qui a été supprimé très récemment. Ce post, illustré ci-dessous, se vantait que les téléphones de Samsung soient livrés avec les meilleurs appareils photo, batterie, performances, mémoire et écrans 120 Hz. Mais, en plus de cela, ils incluent également le chargeur le plus basique.



Ce message a été publié le jour de l'annonce des nouveaux iPhones 12, mais depuis, les avis ont changé. Il y a maintenant de fortes preuves que Samsung prévoit également de supprimer le chargeur inclus sur sa série Galaxy S21, qui devrait faire ses débuts le 14 janvier. Idem pour les écouteurs, sauf en France.



Apple a déclaré avoir choisi de retirer le chargeur de la boîte au nom de la gestion des déchets électroniques, affirmant que la plupart des utilisateurs possédaient déjà une prise de chargement. C’est un geste noble et qui, à long terme, est certainement pour le mieux, d’autant que d’autres équipementiers adoptent la même décision. Cependant, Apple a notamment décidé d'inclure un câble USB-C vers Lightning dans la boîte, un câble pour lequel la plupart de ses utilisateurs n'ont pas d’adaptateur. Si Samsung suit vraiment les traces d'Apple en abandonnant le chargeur, au moins ce sera avec un câble USB-C vers USB-C qui fonctionnera avec les chargeurs que Samsung a inclus sur ses dernières générations de smartphones.