Samsung profite de l'absence de l'iPhone pliable pour se moquer d'Apple dans une nouvelle publicité

Dans les campagnes marketing d'Apple, Samsung n'est jamais visé ni même moqué, par contre dans le sens inverse, la firme sud-coréenne n'hésite pas une seule seconde à humilier son concurrent. Dans une nouvelle publicité mise en ligne sur YouTube, on peut apercevoir à quel point c'est "cool" d'avoir un Galaxy pliable, tellement cool qu'on sent les clients Apple désespérés par la situation.

Samsung se moque une nouvelle fois des clients Apple

On ne compte même plus les publicités où Samsung se moque ouvertement d'Apple qui est à chaque fois accusé d'être en retard sur les avancées technologiques sur le marché des smartphones. Si les deux entreprises sont partenaires en ce qui concerne les écrans des iPhone ou certains composants dans d'autres produits Apple, Samsung ne fait pas de cadeau au géant californien dans ses campagnes marketing.



Une nouvelle publicité a été publiée sur YouTube et apparaîtra prochainement sur vos écrans TV. On peut y apercevoir un homme assis sur une palissade qui apprend à des voisins (possesseurs d'un iPhone 14 Pro) que Samsung propose des smartphones pliables avec des caméras épiques, chose qui surprend immédiatement les clients Apple qui n'étaient pas au courant de cette information !

Dans cette publicité, Samsung présente deux catégories de personnes, d'un côté de la palissade : les utilisateurs Apple et de l'autre les utilisateurs Samsung qui semblent plus heureux et plus épanouis avec leur Galaxy dans les mains.

À travers cette stratégie, Samsung sous-entend qu'il y a deux univers différents, l'un qui est en retard et qui offre des technologies pas très modernes et un autre qui se trouve être leader, innovant et en avance sur son temps !



Dans son catalogue, Apple propose plusieurs smartphones pliables qui sont récemment sortis, il y a le Galaxy Z Fold 4 disponible à 1799€ et le Galaxy Z Flip 4 à un tarif nettement plus accessible (739€ au lieu de 799€ sur Amazon).



Du côté d'Apple, la commercialisation d'un iPhone pliable est toujours une idée lointaine, plusieurs habitués des rumeurs ont affirmé que les ingénieurs de l'Apple Park travaillent dessus, mais Apple n'a toujours pas fait d'annonce officielle. En réalité, l'entreprise estime qu'il est possible de faire mieux que ce qui est proposé à l'heure actuelle, c'est pour cette raison que le géant californien ne souhaite pas se précipiter comme ses concurrents, mais travailler plutôt sur un iPhone pliable plus fiable et performant.



Les dernières indiscrétions ont mentionné une arrivée de l'iPhone pliable vers 2025, soit bien après que le casque AR/VR qui est prévue l'année prochaine. Il va falloir être patient et ne pas craquer face aux pressions marketing de Samsung...

