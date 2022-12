Samsung profite de la Coupe du Monde pour se moquer de l'iPhone et son écran non pliable

Depuis un certain temps, Samsung propose des Galaxy avec un écran pliable, la firme sud-coréenne est tellement convaincue qu'il s'agit du "futur" des smartphones, qu'elle n'hésite pas à en devenir lourde avec ses concurrents. À travers de multiples campagnes publicitaires, Samsung s'en prend directement à Apple, son plus gros rival !

Une publicité spéciale Coupe du Monde

La Coupe du Monde se termine dimanche soir avec le match Argentine - France, l'occasion pour Samsung de profiter de l'événement planétaire pour faire la publicité de Galaxy Z Flip 4. Comme à son habitude, Samsung ne cherche pas à promouvoir les caractéristiques ou les fonctionnalités de son nouveau smartphone, le seul objectif de l'entreprise est de se "moquer" d'un certain fabricant qui ne propose pas encore de smartphone pliable. Vous l'aurez compris... Samsung s'en prend à nouveau à Apple !

La publicité pour le Galaxy Flip a été publiée sur le réseau social Chinois Weibo, elle met en scène des smartphones pliables déguisés en supporters de football dans un stade décoré pour la Coupe du Monde. On aperçoit une grande majorité de Galaxy Flips dans l'une des tribunes, et bien que la plupart d'entre eux applaudissent et se plient, il y a quelques téléphones portables qui ressemblent étrangement à des iPhone qui restent à la verticale, à regarder la foule avec des émojis tristes sur leurs écrans.



On comprend rapidement le message qu'essaie de passer Samsung : "prenez un smartphone pliable, c'est cool, les autres smartphones qui ne sont pas pliables sont démodés".

Cette publicité vient s'ajouter dans la longue liste des campagnes marketing mises en place par Samsung pour se moquer de l'iPhone, dès que la firme sud-coréenne propose une avancée à laquelle n'adhère pas Apple, c'est forcément quelque chose qui est tendance et que tout le monde adore... Ce qui est bien sûr loin d'être toujours le cas !

