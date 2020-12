Des problèmes d’activation iCloud des cadeaux Apple comme le HomePod ou la Watch

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Le père Noël a-t-il distribué trop de cadeaux Apple cette année ? Les services iCloud éprouvent quelques difficultés depuis hier à activer certains appareils comme les HomePod mini, l’Apple Watch ou meme l’iPhone. Le souci se situe au niveau des services iCloud.

Trop de cadeaux Apple cette année ?

Alors que la firme enregistrait des records de vente sur les Mac, les iPad et autres AirPods malgré la pandémie cette année, il semble que Noël 2020 soit également très chargé pour les lutins de la pomme car le site d’état du système d’Apple indique un problème du côté d’iCloud avec « certains utilisateurs peuvent rencontrer un problème avec ce service ».



Cette panne a démarré le 25 décembre à 10h45, soit le pic d’ouverture des cadeaux. Si c’est fâcheux, Apple se frotte certainement les mains du nombre d’iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou autre AirPods offerts sous le sapin. Le trop grand nombre de connexions et d’activation a eu raison des capacités des serveurs d’authentification qui, pratiquement 24 heures plus tard, sont toujours hors service. Un problème rarissime, surtout sur la durée.



Si vous rencontrez des difficultés à activer vos appareils, patientez et ne les retournez pas tout de suite.



Les symptômes du problème

Pour une Apple Watch, il est possible de démarrer le couplage avec l’iPhone et de saisir son mot de passe, mais le processus échoue quand il faut recevoir le code d’authentification forte sur un autre appareil. Certains rapportent même des erreurs plus tôt dans la configuration, comme sur le HomePod Mini.



Supprimer l’appareil de votre compte iCloud, changer de compte ou se déconnecter ne change rien au problème.

Le mieux est donc d’attendre que la situation soit réglée par la firme.