Bons plans iOS : Out There: Ω Edition, Trail Boss BMX, Crystal Cove, Super ToDos

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Out There: Ω Edition, Trail Boss BMX, Crystal Cove, Super ToDos. L'occasion d'économiser 35,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Sketch Me! (App, iPhone / iPad, v2.13, 16 Mo, iOS 10.0, pierre gougelet) passe de 1,09 € à gratuit.

Une app facile pour transformer toute photo en croquis ! Tout ce que vous devez faire est d'importer une photo de votre bibliothèque ou de prendre une nouvelle à partir de l'application. Ensuite, appuyez sur l'un des 20 effets (trait noir, trait blanc, pastel, dessin crayon, crayonné couleur, étampe, demi-teinte, hachuré, ...) et profitez du résultat. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster d'autres paramètres comme le contraste et la luminosité.



Les + : Un résultat original

Un développeur français Télécharger l'app gratuite Sketch Me!





Poetics (App, iPhone / iPad, v2.1, 41 Mo, iOS 10.0, Soulincode Inc.) passe de 2,29 € à gratuit.

Poetics est une appli permettant d'ajouter une touche de poésie à vos photos, notamment grâce à des filtres, des effets et la possibilité d'ajouter du texte.



Les + : Sympa si vous voulez passer un message avec vos photos !

La possibilité de retrouver toutes les photos avec le hashtag #poetics sur Instagram et Twitter Télécharger l'app gratuite Poetics





Super ToDos (App, iPhone / iPad, v5.0, 6 Mo, iOS 14.0, Howlin Interactive, Inc.) passe de 2,29 € à gratuit.

Super ToDo's est un moyen puissant et rapide d’organiser toutes les listes et tâches de votre vie.



Il offre une synchronisation avec iCloud afin que vos listes soient disponibles sur tous vos appareils: iPhone, iPad et même Apple Watch lors de l'utilisation de la connectivité cellulaire.



Il prend également en charge les fonctionnalités les plus modernes d'iOS, notamment le glisser-déposer, Siri, les extensions de partage Safari, le widget Aujourd'hui, les rappels basés sur la localisation et l'heure, les raccourcis Siri, etc.



Les + : Très complet Télécharger l'app gratuite Super ToDos





VisualMATH 4D (App, iPhone / iPad, v5.3, 112 Mo, iOS 10.0, Ronny Weidemann) passe de 2,29 € à gratuit. VisualMATH 4D est une calculette graphique vous permettant de dessiner des graphes de vos fonctions mathématiques en 2D, 3D et 4D avec une variable temps (t).



Les + : Une belle appli de calcul graphique scientifique. Télécharger l'app gratuite VisualMATH 4D





Jeux gratuits iOS :

Crystal Cove (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.7, 22 Mo, iOS 8.0, Andrey Spencer) passe de 1,09 € à gratuit. Le jeu Crystal Cove est un match-3 comme on aime découvrir : vous allez devoir empiler des triangles de couleurs les uns sur les autres et essayez de réunir les mêmes couleurs ensemble pour les faire disparaître.



Comme la plupart du temps dans ces jeux, la partie prend fin quand le plateau est plein. Télécharger le jeu gratuit Crystal Cove





Cubes (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 338 Mo, iOS 9.0, zPower Software FZE) passe de 1,09 € à gratuit. Cubes Brain est un bon petit puzzle amusant où l'idée est de déplacer des cubes autour de l'écran par geste afin de recréer les motifs. Le hic, c'est que tous les cubes se déplacent à l'unisson, donc la seule façon de les réarranger est de les pousser contre les différentes barrières. Le jeu comprend 127 niveaux en tout.



Les + : Accessible à tous

Prenant et intelligent Télécharger le jeu gratuit Cubes





Neon Rush: Twisty Road Racer! (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1, 179 Mo, iOS 10.0, Kyle Scenna) passe de 1,09 € à gratuit. Améliorez votre temps de réaction et votre concentration en jouant à Neon Rush, un jeu stimulant où vous évitez les obstacles en contrôlant deux balles sur deux routes distinctes.

Les commandes simples et le gameplay conviennent aux personnes de tous âges!



Appuyez n'importe où sur le côté gauche de l'écran pour que la balle sur la route gauche change de voie. Appuyez n'importe où sur le côté droit de l'écran pour que la balle sur la bonne route change de voie.



L'achat intégré permettant de supprimer la publicité est gratuit aujourd'hui.



Les + : Très fun Télécharger le jeu gratuit Neon Rush: Twisty Road Racer!





Promotions iOS :

reky (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.1, 401 Mo, iOS 10.0, Andreas Diktyopoulos) passe de 4,49 € à 2,29 €. Dessins techniques originaux et casse-têtes esthétiques se rencontrent dans ce jeu de puzzles minimalistes agrémentés d'une petite touche de couleur.



Reky est un jeu de casse-têtes alliant élégance des dessins et style inspiré par l'architecture minimaliste pour créer une expérience élégante et originale qui satisfera les amateurs de casse-têtes. À l'aide des contrôles à un seul doigt, le joueur interagit avec les différents éléments des puzzles de chaque niveau en les faisant glisser et en les déplaçant afin de se frayer un chemin jusqu'à l'objectif. L'ensemble du jeu est simple, fonctionnel et ne comporte que des cubes, des lignes, des sorties, des portails et quelques touches de couleur qui se combinent pour créer une grande variété de défis complexes. Télécharger reky à 2,29 €





The Bonfire: Forsaken Lands (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.11, 292 Mo, iOS 9.0, Xigma Games) passe de 4,49 € à 2,29 €.

Construire, découvrir, fabriquer et survivre.



Construisez votre colonie dans un campement enneigé et gérez vos ouvriers et ressources pour survivre aux attaques de monstres durant la nuit. Vous gagnerez petit à petit l'accès à des construction avancées ainsi que des options de fabrication, trouvez de nouvelles civilisations et échangez avec elles, et découvrez les secrets des anciens.



Les + : Le concept

Très beau

Difficile Télécharger The Bonfire: Forsaken Lands à 2,29 €





Out There: Ω Edition (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v3.2, 274 Mo, iOS 10.0, Mi-Clos Studio) passe de 10,99 € à 1,09 €.

Un superbe jeu d'aventure qui allie exploration, gestion de ressources et livre dont vous êtes le héros. On y incarne un astronaute qui émerge de sa cuve de sommeil cryogénique à bord de son vaisseau spatial. Il découvre que non seulement il ne se trouve plus dans le système solaire mais qu'en plus il n'a absolument aucune idée de sa position. Pire encore, il est absolument seul. Il va alors entamer un voyage interminable dont l'objectif sera la planète Terre, mais qui passera par de nombreuses étapes inattendues et beaucoup d'obstacles.



Les + : Une expérience très intéressante et captivante

En français ! Télécharger Out There: Ω Edition à 1,09 €





Pumped BMX 3 (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.1, 154 Mo, iOS 9.1, Yeah Us!) passe de 4,49 € à 2,29 €.

Le dernier volet du jeu de BMX classé numéro 1 au succès énorme est là ! Il propose des graphismes améliorés mais surtout l'arrivée de nouveaux pilotes, de vélos, de cascades, de niveaux et de défis ! Le gameplay (toujours aussi coriace) bénéficie d'une ouverture non négligeable ! Télécharger Pumped BMX 3 à 2,29 €